Парламент Казахстана одобрил заем на 345 миллионов евро

Сенат Парламента Казахстана принял закон "О ратификации соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития", передает корреспондент Tengrinews.kz.



Соглашение о займе на суммму 345,7 миллиона евро между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) подписано 24 августа 2022 года в Астане.



Средства привлекаются для финансирования дефицита республиканского бюджета и поддержания комплекса мер, направленных на обеспечение стабильности социально-экономической обстановки в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавируса.



"Заем в полном объеме будет направлен на финансирование дефицита бюджета. Средства займа позволят поддержать принятые расходы бюджета, в том числе направленные на социальные и другие приоритетные цели. Заем предоставляется Казахстану со сроком погашения 11,5 года, включая 2,5 года льготного периода. Ставка вознаграждения составляет 0,25 процента от суммы займа, комиссия за резервирование - 0,25 процента за неосвоенную сумму займа. Обслуживание и погашение привлекаемого займа будут осуществляться за счет средств республиканского бюджета", - озвучил заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании Сената.



Средства будут выделены в виде единого транша после вступления в силу соглашения о займе.



Закон направят на подпись Президенту страны.



Международный банк реконструкции и развития - основное кредитное учреждение Всемирного банка.