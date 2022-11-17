Жапаров: Узбекистан обогнал Кыргызстан на 30-40 лет

"За 30 лет мы не построили даже спичечной фабрики", – посетовал кыргызский президент.
Узбекистан на десятилетия обогнал Кыргызстан по уровню развития, заявил кыргызский президент Садыр Жапаров в парламенте республики, сообщает Kaktus.media.
Депутаты обсуждали соглашение между двумя странами о делимитации границы. Недовольство части парламентариев вызвал пункт о передаче Узбекистану земель в районе Кемпир-Абадского водохранилища. В свою очередь, президент призвал народных избранников не ударяться в популизм.
"Крикуны говорят, чтобы мы им дали другие земли, не под водохранилищем, но у наших узбекских друзей голова хорошо работает. Они обошли нас на 30-40 лет. Пока мы умеем только кричать. Не говорю о вертолётах-самолётах, но за 30 лет мы не построили даже фабрику по выпуску спичек. Если мы предложим им обменяться другими землями, они тут же согласятся", – сказал Садыр Жапаров.
Он отметил, что соглашение позволяет Кыргызстану успешно решить спорные приграничные вопросы, которые были актуальны десятилетиями.
"Это вопрос, который касается целостности, безопасности страны... Отложить его не получится – есть вероятность, что тогда мы не сможем достичь такого успешного его разрешения. Население соседнего государства растёт, земли всё меньше", – подчеркнул президент Кыргызстана.
Садыр Жапаров добавил, что соглашение предусматривает не потерю территории Кыргызстаном, а, напротив, возвращение кыргызских земель. Кыргызстан передаёт отдельные участки Узбекистану, а тот, в свою очередь, действует аналогично в отношении Кыргызстана.
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