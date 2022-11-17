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Взрывной рост налогов: за 9 месяцев было собрано на 6,4 трлн тенге сверх плана

Просмотров:313 Опубликовано: Сегодня, 11:49
Взрывной рост налогов: за 9 месяцев было собрано на 6,4 трлн тенге сверх плана
Фото с сайта afk.kz
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор консолидированного бюджета РК за 9 месяцев 2022 года.

Ключевые тенденции периода

Более высокие цены на нефть и курс USDKZT относительно заложенных в бюджет ориентиров (90 долл. за баррель, 460 тенге за доллар) в сочетании с положительной динамикой экономического роста обусловили значительное улучшение налоговых поступлений.
За январь-сентябрь 2022 г. было собрано ₸15,4 трлн налогов, что на 71% или ₸6,4 трлн выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Более половины (51%) указанного прироста приходится на отчисления в Нацфонд, в частности, по НДПИ (+₸1,1 трлн), КПН (+₸1,0 трлн) и доле РК по разделу продукции (+₸0,6 трлн).
Таким образом, за 3 месяца до окончания года исполнение плана (на 2022 г.) по налоговым сборам составило 86%, в сравнении с 76% годом ранее.
По итогам года планируется собрать ₸18,0 трлн налогов, но, очевидно, что этот план может быть перевыполнен.
Расходы КБ выросли на 19% или ₸2,7 трлн – до ₸16,9 трлн, превышая доходную часть на 10% или ₸1,5 трлн.
Основная часть указанного прироста (59% или ₸1,6 трлн) приходится 3 статьи: образование (+₸652 млрд), обслуживание и погашение долга (+₸648 млрд), соцпомощь и обеспечение (+₸308 млрд).
Для финансирования дефицита бюджета было привлечено займов на ₸3,0 трлн при годовом плане привлечений ₸4,6 трлн (исполнен на 65%).
Очевидно, что в условиях, когда налоговые поступления превышают прогнозы, а процентные ставки высоки, — план по привлечению займов на текущий год может быть не исполнен.
Вместе с тем высокий риск рецессии мировой экономики на фоне глобального повышения ставок делает ориентиры по ценам на нефть (85 долл. за баррель) и курсу USDKZT (470) на 2023 год менее реалистичными. Соответственно, вопрос исполнения бюджетного правила и объёмов изъятий из Нацфонда (-1,4 трлн тенге) остаётся открытым.


Взрывной рост налогов: за 9 месяцев было собрано на 6,4 трлн тенге сверх плана


Взрывной рост налогов: за 9 месяцев было собрано на 6,4 трлн тенге сверх плана


Взрывной рост налогов: за 9 месяцев было собрано на 6,4 трлн тенге сверх плана


Взрывной рост налогов: за 9 месяцев было собрано на 6,4 трлн тенге сверх плана


Резюме

«Три кита» консолидированного бюджета (нефть, курс и экономическая активность) обеспечили взрывной рост налоговых поступлений в КБ (+67%).

Это позволило серьезно выровнять баланс КБ, а также снизило необходимость дальнейшего увеличения долгового бремени, в особенности с учетом более высоких ставок в системе.

Отметим, что исполнение плана по привлечению займов упало до 65% в сравнении с 76% в аналогичном периоде прошлого года. Для исполнения плана до конца года Минфин должен привлечь 1,6 трлн тенге, что выглядит малореалистично.

Тем не менее доля расходов на обслуживание и погашение займов продолжила рост на фоне более высоких ставок и увеличения заимствования. Так, за 9 месяцев т.г. показатель вырос до 15,7% от всех расходов КБ, в сравнении с 14,0% годом ранее. Среднегодовой темп показателя за последние 4 года составляет 30%. При этом львиную долю в расходах по-прежнему занимает соцсфера (соцобеспечение и помощь, здравоохранение, образование, культура и спорт) – 50% или 8,4 трлн тенге. Среднегодовой темп расходов на эти сферы за последние 4 года составил 17%.

Напомним, рост социальных расходов и льготное кредитование приводят к увеличению потребительского спроса, росту денежной массы и, как следствие, к более высокой инфляции и долговой нагрузке на бюджет.

Вместе с тем замедление глобальной экономики повышает риски снижения поступлений в бюджет в 2023 году. Так, например, МВФ в октябре снизил прогноз мировой экономики в 2023 году до 2,7% с 2,9%, ожидавшихся в июле. Это ставит под сомнение ориентиры по ценам на нефть (85 долл. за баррель) и курсу USDKZT (470) на 2023 год, и соответственно, исполнение бюджетного правила и объёмов изъятий из Нацфонда.


Источник: afk.kz
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