Взрывной рост налогов: за 9 месяцев было собрано на 6,4 трлн тенге сверх плана

Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор консолидированного бюджета РК за 9 месяцев 2022 года.Более высокие цены на нефть и курс USDKZT относительно заложенных в бюджет ориентиров (90 долл. за баррель, 460 тенге за доллар) в сочетании с положительной динамикой экономического роста обусловили значительное улучшение налоговых поступлений.За январь-сентябрь 2022 г. было собрано ₸15,4 трлн налогов, что на 71% или ₸6,4 трлн выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.Более половины (51%) указанного прироста приходится на отчисления в Нацфонд, в частности, по НДПИ (+₸1,1 трлн), КПН (+₸1,0 трлн) и доле РК по разделу продукции (+₸0,6 трлн).Таким образом, за 3 месяца до окончания года исполнение плана (на 2022 г.) по налоговым сборам составило 86%, в сравнении с 76% годом ранее.По итогам года планируется собрать ₸18,0 трлн налогов, но, очевидно, что этот план может быть перевыполнен.Расходы КБ выросли на 19% или ₸2,7 трлн – до ₸16,9 трлн, превышая доходную часть на 10% или ₸1,5 трлн.Основная часть указанного прироста (59% или ₸1,6 трлн) приходится 3 статьи: образование (+₸652 млрд), обслуживание и погашение долга (+₸648 млрд), соцпомощь и обеспечение (+₸308 млрд).Для финансирования дефицита бюджета было привлечено займов на ₸3,0 трлн при годовом плане привлечений ₸4,6 трлн (исполнен на 65%).Очевидно, что в условиях, когда налоговые поступления превышают прогнозы, а процентные ставки высоки, — план по привлечению займов на текущий год может быть не исполнен.Вместе с тем высокий риск рецессии мировой экономики на фоне глобального повышения ставок делает ориентиры по ценам на нефть (85 долл. за баррель) и курсу USDKZT (470) на 2023 год менее реалистичными. Соответственно, вопрос исполнения бюджетного правила и объёмов изъятий из Нацфонда (-1,4 трлн тенге) остаётся открытым.«Три кита» консолидированного бюджета (нефть, курс и экономическая активность) обеспечили взрывной рост налоговых поступлений в КБ (+67%).Это позволило серьезно выровнять баланс КБ, а также снизило необходимость дальнейшего увеличения долгового бремени, в особенности с учетом более высоких ставок в системе.Отметим, что исполнение плана по привлечению займов упало до 65% в сравнении с 76% в аналогичном периоде прошлого года. Для исполнения плана до конца года Минфин должен привлечь 1,6 трлн тенге, что выглядит малореалистично.Тем не менее доля расходов на обслуживание и погашение займов продолжила рост на фоне более высоких ставок и увеличения заимствования. Так, за 9 месяцев т.г. показатель вырос до 15,7% от всех расходов КБ, в сравнении с 14,0% годом ранее. Среднегодовой темп показателя за последние 4 года составляет 30%. При этом львиную долю в расходах по-прежнему занимает соцсфера (соцобеспечение и помощь, здравоохранение, образование, культура и спорт) – 50% или 8,4 трлн тенге. Среднегодовой темп расходов на эти сферы за последние 4 года составил 17%.Напомним, рост социальных расходов и льготное кредитование приводят к увеличению потребительского спроса, росту денежной массы и, как следствие, к более высокой инфляции и долговой нагрузке на бюджет.Вместе с тем замедление глобальной экономики повышает риски снижения поступлений в бюджет в 2023 году. Так, например, МВФ в октябре снизил прогноз мировой экономики в 2023 году до 2,7% с 2,9%, ожидавшихся в июле. Это ставит под сомнение ориентиры по ценам на нефть (85 долл. за баррель) и курсу USDKZT (470) на 2023 год, и соответственно, исполнение бюджетного правила и объёмов изъятий из Нацфонда.