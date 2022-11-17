Боррель высказался о влиянии санкций на Казахстан

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ответил на вопрос о влиянии антироссийских санкций на Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Санкции против России специально направлены, чтобы ослабить потенциал финансирования Россией войны, и они не направлены ни на кого другого. Они не направлены на сельское хозяйство или удобрения, они не попадают под санкции. Так что любое повествование о том, что наши санкции не предоставляют продовольствие для всего мира, не соответствуют действительности", - сказал Боррель, отвечая на вопросы журналистов в Акорде.
Он отметил, что последствия санкций должны быть тщательно измерены, они не должны влиять на логистические факторы.
"Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно, но они не направлены на экономики третьих стран. Если есть какие-то последовательные сопутствующие ущербы, мы будем их восстанавливать", - добавил он.
Кроме того, он поблагодарил Казахстан за приверженность Уставу ООН и подтвердил поддержку Евросоюза в отношении реформ в Казахстане.
Напомним, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель находится в Казахстане с официальным визитом.
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