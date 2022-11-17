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Спецоперация КНБ: Массовые беспорядки планировали 20 ноября в Казахстане

Просмотров:19 Опубликовано: Сегодня, 16:24
Спецоперация КНБ: Массовые беспорядки планировали 20 ноября в Казахстане
Иллюстративное фото
Преступная группировка планировала организовать в Казахстане 20 ноября массовые беспорядки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

17 ноября 2022 года Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября этого года.

"В результате специальной операции задержаны семь человек. Начато расследование по части 2 статьи 179 и части 1 статьи 272 Уголовного кодекса РК. По местам проживания задержанных изъяты вещественные доказательства. С санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими организации массовых беспорядков, нападения на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей", - сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.

Роль каждого участника группы была четко распределена, преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации.

"Члены группы изготовили оборудование – "бутылкометы", с помощью которых планировалось метать в сотрудников правоохранительных органов коктейли Молотова для их физического уничтожения. Организовали схрон, где хранили орудия для совершения преступлений – автомат Калашникова, нарезное ружье Merkel, два гладкоствольных обреза, боеприпасы, бутылки с жидкостью для коктейлей Молотова, "бутылкометы", канистры с бензином, рации", - сообщили подробности в КНБ.



Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.


Источник: tengrinews.kz
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