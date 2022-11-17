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McDonald's приостанавливает работу в Казахстане

Просмотров:54 Опубликовано: Сегодня, 17:14
McDonald's приостанавливает работу в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
McDonald’s в Казахстане временно приостанавливает работу всех своих ресторанов, передает Tengrinews.kz.

"McDonald’s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже", - говорится в заявлении.

В пресс-службе компании подчеркнули, что ТОО Food Solutions KZ "работает в Казахстане более 6 лет и является одним из лидеров индустрии ресторанов быстрого обслуживания".

"Компания имеет 24 ресторана McDonald’s в следующих городах Казахстана: Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда и обеспечивает работой около 2000 человек. За период своей деятельности ТОО Food Solutions KZ уплатило налогов на сумму более 3 миллиардов тенге и активно участвует в помощи обществу. За последние шесть лет компания перечислила на благотворительность более 80 миллионов тенге", - отмечается в сообщении.


Источник: tengrinews.kz
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