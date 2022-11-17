McDonald's приостанавливает работу в Казахстане

McDonald’s в Казахстане временно приостанавливает работу всех своих ресторанов, передает Tengrinews.kz.



"McDonald’s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже", - говорится в заявлении.



В пресс-службе компании подчеркнули, что ТОО Food Solutions KZ "работает в Казахстане более 6 лет и является одним из лидеров индустрии ресторанов быстрого обслуживания".



"Компания имеет 24 ресторана McDonald’s в следующих городах Казахстана: Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда и обеспечивает работой около 2000 человек. За период своей деятельности ТОО Food Solutions KZ уплатило налогов на сумму более 3 миллиардов тенге и активно участвует в помощи обществу. За последние шесть лет компания перечислила на благотворительность более 80 миллионов тенге", - отмечается в сообщении.