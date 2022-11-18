Какая погода ожидает казахстанцев 18 ноября

В "Казгидромете" сообщили, какая погода ожидает жителей разных регионов Казахстана 18 ноября, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Астане 18 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 7-9 мороза.



В Акмолинской области прогнозируется погода без осадков. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-17, на севере области 17-22 мороза, днем 5-10, на северо-востоке области 13 мороза. В Кокшетау: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 8-10 мороза.



В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 5-7 тепла.



Ночью в горных районах Алматинской области туман. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7, в горных районах 10-15 мороза, днем 2-7 тепла, в горных районах 2-7 мороза. В Конаеве: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.



Ночью 18 ноября в горных районах Жетысуской области туман. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10, в горных районах 15-20 мороза, днем 2-7 тепла, в горных районах 4 мороза. В Талдыкоргане: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 2-4 тепла.



В конце дня в горных районах Туркестанской области осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-восточный 8-13, на горных перевалах 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза - 4 тепла, на севере, в горных районах области 5 мороза, днем 8-13, на севере, в горных районах области 4 тепла.



В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 10-12 тепла. В Туркестане: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза - 1 тепла, днем 9-11 тепла.



На севере, западе Западно-Казахстанской области осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза - 2 тепла, на западе области 5 тепла, днем 0-5 тепла, на востоке области 3 мороза. В Уральске: переменная облачность, осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 0-2 тепла.



Ночью на западе, севере Атырауской области небольшие осадки (преимущественно дождь). На западе области туман. Ветер юго-восточный 9-14, ночью на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5, днем 4-9 тепла. В Атырау: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 6-8 тепла.



Ночью на северо-востоке Мангистауской области осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на северо-западе, юге области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, на северо-востоке области 2 мороза, днем 9-14, на севере-востоке области 6 тепла. В Актау: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 12-14 тепла.



Ночью на западе, юго-западе Актюбинской области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-6 мороза, днем 2 мороза - 3 тепла. В Актобе: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура

воздуха ночью 3-5 мороза, днем 0-2 тепла.



На западе, севере Костанайской области небольшой снег. На севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-15, на севере, востоке области 19, на юге области 7 мороза, днем 2-7, на севере, востоке области 10 мороза. В Костанае: переменная облачность, днем временами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 4-6 мороза.



Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области туман. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20, на юго-западе области 25, днем 10-15, на юго-западе области 7 мороза. В Петропавловске: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем

7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 10-12 мороза.



Ночью на юге, востоке Павлодарской области небольшой снег. На севере области туман. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-17, днем 6-11 мороза. В Павлодаре: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 8-10 мороза.



Без осадков. Ночью на севере, востоке Карагандинской области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18, на юге области 5-10 мороза, днем 2-7, на севере области 10-15 мороза. В Караганде: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 4-6 мороза.



В Улытауской области ожидается погода без осадков. Ветер восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10, на севере области 13 мороза, днем 4 мороза - 1 тепла. В Жезказгане: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем около 0 градусов.



Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области снег, днем на востоке области небольшой снег. На севере, востоке области низовая метель, туман. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12, на востоке области 15, днем 0-5, на востоке области 8 мороза. В Усть-Каменогорске: переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 3-5 мороза.



Ночью на севере, западе Абайской области небольшой снег, туман. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12, на западе области 17 мороза, днем 0-5, на западе области 8 мороза. В Семее: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днем 2-4 мороза.



На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный 9-14, утром и днем в центре области 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 1-6, на юге области 9 тепла. В Кызылорде: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 4-6 тепла.



Ночью и утром в горных районах Жамбылской области туман, гололед. Ветер северо-восточный 9-14, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8, в горных районах 11 мороза, днем 3-8 тепла, в горных районах 2 мороза. В Таразе: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 6-8 тепла.