Республиканцы потребовали отчета о финансовых связях демократов и Украины

ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Группа конгрессменов-республиканцев направила письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием предоставить информацию о возможных финансовых связях между Демократической партией и правительством Украины через обанкротившуюся криптобиржу FTX, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.



"Нам стало известно, что миллиарды долларов налогоплательщиков, отправленные Украине для помощи в боевых действиях, потенциально могли быть инвестированы в криптовалютную биржу FTX, которая впоследствии сделала огромные пожертвования демократам в США во время промежуточных выборов 2022 года", - следует из письма, подписанного конгрессменами Троем Нелсом, Луи Гомертом, Мэри Миллер и Байроном Дональдсом.



В нем утверждается, что в марте текущего года правительство Украины запустило веб-сайт для сбора пожертвований в партнерстве с FTX. По мнению конгрессменов, это произошло спустя всего несколько дней после того, как президент США Джо Байден пообещал выделить Киеву помощь на сумму в миллиарды долларов.



Республиканцы опасаются, что украинское правительство могло инвестировать часть выделенных Киеву средств в FTX и затем использовать их, чтобы помочь демократам остаться у власти в США. В этой связи законодатели потребовали от госсекретаря отчитаться о том, проводит ли госдепартамент расследование по поводу возможных вложений Украины в криптобиржу и намерена ли администрация Байдена провести аудит в отношении выделенной Киеву помощи.



Республиканцы, согласно подсчетам, по итогам состоявшихся на минувшей неделе промежуточных выборов получают большинство в палате представителей. Демократы сохранили под своим контролем сенат. Члены Республиканской партии неоднократно жестко критиковали политику Байдена по финансовой поддержке Киева, грозя в случае победы на выборах ужесточить над ней контроль.



Весной текущего года конгресс выделил администрации порядка 40 миллиардов долларов на помощь Киеву, как военную так и экономическую. В октябре Байден подписал закон о финансировании правительства США до середины декабря текущего года, включающий выделение еще 12,4 миллиарда долларов на помощь Украине.



На фоне российской военной операции США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.