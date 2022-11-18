Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за призывов к незаконным митингам

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев обратился к казахстанцам, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В социальных сетях распространяются призывы запрещенной судом организации к проведению и участию 20 ноября 2022 года в незаконных митингах и совершению иных противоправных действий. Между тем согласно национальному и международному праву любая деятельность таких организаций, целями которых является терроризм или насильственный экстремизм, находится под запретом", - говорится в обращении.



"Законом "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан" закреплена недопустимость организации ими подобных акций. Их проведение также не допускается, если они направлены на подрыв безопасности государства, совершение других преступных деяний. Это обусловлено одним из основных принципов организации и проведения мирных собраний - их ненасильственным характером и законностью, а также обеспечением общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц", - подчеркнул заместитель генерального прокурора.



Умиралиев напомнил, что за призывы, организацию и участие в акциях запрещенных организаций, сопряженных с совершением указанных незаконных действий, наступает административная и уголовная ответственность.



"Органы правопорядка будут пресекать любые правонарушения, и принимать предусмотренные законом меры к лицам, нарушающим законодательство Республики Казахстан", - напомнил заместитель генерального прокурора.



"17 ноября сотрудниками Комитета национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы из семи человек.



Имеются документальные доказательства их причастности к планированию, а также к подготовке массовых беспорядков и нападений на здания государственных и правоохранительных органов, объекты жизнеобеспечения, физического уничтожения их сотрудников с использованием оружия и зажигательных смесей с целью насильственного захвата власти.



По местам проживания задержанных лиц изъяты вещественные доказательства. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 179 (публичные призывы к насильственному захвату власти группой лиц) и части 1 статьи 272 (организация массовых беспорядков) Уголовного кодекса".



"В этой связи Генеральная прокуратура предостерегает граждан не поддаваться на провокации запрещенных судом организаций и лиц, стоящих за ними, воздержаться от участия в их незаконных действиях и неукоснительно соблюдать закон".