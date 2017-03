Казахстан вошел в рейтинг 80 лучших стран мира

Опубликован рейтинг лучших стран мира, передает Newtimes.kz со ссылкой на журнал US News & World Report.



Первое место в списке лучших стран мира занимает Швейцария. За ней следуют Канада, Великобритания, Германия, Япония, Швеция и США. По темпам роста экономики лидируют Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Индия.



По версии журнала US News & World Report Казахстан занимает 71-е место из 80 стран, которые участвовали в рейтинге. В 2016 году Казахстан был на 55 месте из 60 стран.



«Казахстан — крупнейшая в мире страна, не имеющая выхода к морю, расположена в основном в Центральной Азии, с небольшим участком в самой восточной Европе. Страна обладает крупнейшей экономикой в ​​регионе, главным образом, благодаря ее огромным природным ресурсам. Казахстан является крупнейшим в мире производителем урана. Значительная часть роста экономики страны связана с нефтяным сектором. С середины 1990-х до 2010 года его валовой внутренний продукт на душу населения, по оценкам, увеличился более чем в десять раз. В стране имеется большой сельскохозяйственный сектор, представленный, в основном, животноводческой и зерновой отраслями. Казахстан является членом ООН, ОБСЕ и других международных организаций», — говорится на сайте издания.



Сразу же после Казахстана в рейтинге разместились Боливия, Украина, Пакистан и Ангола. Замыкают список Алжир (78-е место), Иран (79) и Сербия (80). Россия занимает 27 строчку рейтинга.



Страны оценивались по девяти критериям: развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, историческое наследие.



Рейтинг был составлен US News & World Report при сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания. Он основывается на результатах социологического опроса, проведенного среди около 21,3 тысяч человек из 36 стран, в число которых входили как представители бизнес-элиты, так и обычные граждане.