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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Мы не хотим умирать!" Пассажиры круизного лайнера сняли удары 9-метровых волн

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 21:05
"Мы не хотим умирать!" Пассажиры круизного лайнера сняли удары 9-метровых волн
Кадр видео
Огромный лайнер попал в шторм в прошлом месяце. Однако из-за его размеров травмы получили лишь четверо из шести тысяч пассажиров.
Гигантский корабль, не менее гигантские волны. Пассажиры огромного круизного лайнера Anthem of the Seas, который высотой с пятнадцатиэтажный дом, сняли на видео из своей каюты штормящее море.


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"Мы не хотим умирать!" Пассажиры круизного лайнера сняли удары 9-метровых волн
Олеся Сучилкина сегодня в 17:37189770
319
Огромный лайнер попал в шторм в прошлом месяце. Однако из-за его размеров травмы получили лишь четверо из шести тысяч пассажиров.
Гигантский корабль, не менее гигантские волны. Пассажиры огромного круизного лайнера Anthem of the Seas, который высотой с пятнадцатиэтажный дом, сняли на видео из своей каюты штормящее море.



Молодые люди говорят, что находятся на уровне третьей палубы, при этом периодически как минимум девятиметровые волны бьют в борт, закрывая свет в иллюминаторы.

— Мы под водой сейчас, — комментируют пассажиры. — Мы не хотим умирать.

Впрочем, присутствие духа они не теряют. К тому же даже такие мощные волны не сильно сказываются на туристическом исполине Anthem of the Seas. Сообщается, что судно попало в шторм в феврале этого года по пути из Нью-Йорка во Флориду. На борту находилось более шести тысяч человек. Четверо получили травмы из-за качки.
Источник: L!FE
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Комментарии ( 2 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 22:18
6 мың адам сыйатын кемеге мұндай толқындар ештеңе емес. Кеменің үстіңгі қабаттарының жолаушылары бұл жайлы білмейтінде шығар ...
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 21:44
Интересно, какое давление может выдержать такой иллюминатор? Представляю, что бы творилось в каюте, если бы вода его выдавила death
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 21:20
У страха глаза велики! lol
 
 

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