Огромный лайнер попал в шторм в прошлом месяце. Однако из-за его размеров травмы получили лишь четверо из шести тысяч пассажиров. Гигантский корабль, не менее гигантские волны. Пассажиры огромного круизного лайнера Anthem of the Seas, который высотой с пятнадцатиэтажный дом, сняли на видео из своей каюты штормящее море.
#НОВОСТИ #ОКЕАНЫ #КОРАБЛИ "Мы не хотим умирать!" Пассажиры круизного лайнера сняли удары 9-метровых волн Олеся Сучилкина сегодня в 17:37189770 319 Огромный лайнер попал в шторм в прошлом месяце. Однако из-за его размеров травмы получили лишь четверо из шести тысяч пассажиров. Гигантский корабль, не менее гигантские волны. Пассажиры огромного круизного лайнера Anthem of the Seas, который высотой с пятнадцатиэтажный дом, сняли на видео из своей каюты штормящее море.
Молодые люди говорят, что находятся на уровне третьей палубы, при этом периодически как минимум девятиметровые волны бьют в борт, закрывая свет в иллюминаторы.
— Мы под водой сейчас, — комментируют пассажиры. — Мы не хотим умирать.
Впрочем, присутствие духа они не теряют. К тому же даже такие мощные волны не сильно сказываются на туристическом исполине Anthem of the Seas. Сообщается, что судно попало в шторм в феврале этого года по пути из Нью-Йорка во Флориду. На борту находилось более шести тысяч человек. Четверо получили травмы из-за качки.
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