"Мы не хотим умирать!" Пассажиры круизного лайнера сняли удары 9-метровых волн

Огромный лайнер попал в шторм в прошлом месяце. Однако из-за его размеров травмы получили лишь четверо из шести тысяч пассажиров.

Гигантский корабль, не менее гигантские волны. Пассажиры огромного круизного лайнера Anthem of the Seas, который высотой с пятнадцатиэтажный дом, сняли на видео из своей каюты штормящее море.





Молодые люди говорят, что находятся на уровне третьей палубы, при этом периодически как минимум девятиметровые волны бьют в борт, закрывая свет в иллюминаторы.



— Мы под водой сейчас, — комментируют пассажиры. — Мы не хотим умирать.



Впрочем, присутствие духа они не теряют. К тому же даже такие мощные волны не сильно сказываются на туристическом исполине Anthem of the Seas. Сообщается, что судно попало в шторм в феврале этого года по пути из Нью-Йорка во Флориду. На борту находилось более шести тысяч человек. Четверо получили травмы из-за качки.