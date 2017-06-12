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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Forbes посчитал суммарное состояние миллиардеров Казахстана

Просмотров:215 Опубликовано: Сегодня, 14:07
Forbes посчитал суммарное состояние миллиардеров Казахстана
Фото: © Depositphotos.com/frantic00
В 2017 суммарное состояние пяти миллиардеров из Казахстана составило $10,6 млрд, что на $1,3 млрд больше, чем в 2016, когда они потеряли $1,5 млрд. Это связано в основном с ростом котировок горнорудных компаний

Больше всего выросли состояния Владимира Кима (на $600 млн) и Алиджана Ибрагимова (на $500 млн). В результате Владимир Ким с прошлогоднего четвертого места поднялся в казахстанском списке миллиардеров на второе, встав в один ряд с Тимуром и Динарой Кулибаевыми, которые сохранили свои позиции.

Лидером же четвертый год подряд остается Булат Утемуратов.

Булат Утемуратов

Место в рейтинге (Казахстан/мир): 1/896
Состояние (в прошлом году): $2,3 млрд ($2,3 млрд)
Возраст: 59 лет
Источник: банки, телеком, гостиничный бизнес, металлы

В 2016 году Forte Bank получил заем в размере $60 млн от ЕБРР под гарантию фонда «Даму», целевым назначением которого является финансирование МСБ и проектов программы «Женщины в бизнесе».

В конце минувшего года контролируемый Утемуратовым фонд Verny Capital ввел в эксплуатацию 30-этажный бизнес-центр премиум-класса Talan Towers в Астане. Общая сумма инвестиций составила более $350 млн.

Также в прошлом году благотворительный фонд Утемуратова «Асыл Мирас» запустил четвертый диагностическо-реабилитационный центр для детей с аутизмом в Оскемене. До этого аналогичные центры были открыты в Астане, Алматы и Кызылорде. Фонду также принадлежат доли в школах Haileybury Almaty и Haileybury Astana.

Булат Утемуратов возглавляет Казахстанскую теннисную федерацию и входит в совет директоров международной ассоциации тенниса ITF.

Тимур Кулибаев

Место в рейтинге (Казахстан/мир): 2/973
Состояние (в прошлом году): $2,1 млрд ($2 млрд)
Возраст: 49 лет
Источник: диверсифицированный бизнес

В начале 2017 года совет директоров АО «АК Алтыналмас», принадлежащего Тимуру Кулибаеву через Aquila Gold B.V., одобрил передачу в залог АО «Halyk Bank» права недропользования по контракту на проведение добычи золотосодержащих руд на месторождении Пустынное в Карагандинской области. Компания заключила с банком соглашение об увеличении лимита финансирования до $63,6 млн. Проектная мощность фабрики составляет 2 млн тонн руды в год, инвестиции – $140 млн.

В 2016 году ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», в котором 49% принадлежит семье Кулибаевых через «АЛМЭКС Плюс» (51% находится в госсобственности у ФНБ «Самрук-Казына), и Государственный банк развития Китая (ГБРК) подписали кредитное соглашение по проекту строительства первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. KPI является оператором проекта, стоимость которого составляет $2,6 млрд.

Тимур Кулибаев возглавляет Национальную палату предпринимателей РК, Ассоциацию организаций нефтегазового и энергетического комплекса KazEnergy, Национальный олимпийский комитет РК и в 2016 году стал вице-президентом Олимпийского совета Азии. Он также занимает пост независимого директора российского Газпрома.

Динара Кулибаева

Место в рейтинге (Казахстан/мир): 2/973
Состояние (в прошлом году): $2,1 млрд ($2 млрд)
Возраст: 48 лет
Источник: диверсифицированный бизнес

В марте 2017 года АО «Halyk Bank» подписало с АО «Казкоммерцбанк» меморандум о взаимопонимании в отношении потенциального приобретения контрольного пакета акций ККБ. В случае слияния АО «Halyk Bank» и АО «Казкоммерцбанк» будет создан один из крупнейших банков на территории СНГ с собственным капиталом более $3 млрд и совокупными активами более $31 млрд.

Динара Кулибаева возглавляет Фонд образования Нурсултана Назарбаева, является членом советов директоров АО «КазУМОиМЯ» (Университет международных отношений и мировых языков) и АО «Казахстанско-Британский технический университет».

Владимир Ким

Место в рейтинге (Казахстан/мир): 2/973
Состояние (в прошлом году): $2,1 млрд ($1,5 млрд)
Возраст: 55 лет
Источник: металлы

В 2017 году капитализация KAZ Minirals, в котором Владимир Ким является самым крупным собственником с долей 33,4%, выросла в 4 раза, составив $2,7 млрд. По итогам 2016 года базовая прибыль компании увеличилась до $180 млн против убытка в $10 млн в 2015 году. EBITDA без учета разовых статей выросла до $351 млн с $202 млн. Публичная KAZ Minerals (акции торгуются на Лондонской фондовой бирже) возникла в результате выделения проектов роста АО «Казахмыс».

В 2016 году бизнесмен инвестировал порядка $10 млн (оценка Forbes Kazakstan) в банковский сектор, приобретя 335 тыс. простых акций Bank RBK (или 6,7%). 1 марта 2017 года пресс-служба банка заявила, что Ким намерен увеличить свою долю, которая сейчас составляет 7,26%.

Также в прошлом году его компания Kazakhmys Ltd купила у аффилированной Financial Services B.V. за $55 млн 100% степногорского АО «Казахалтын», бывшего в свое время предметом судебного разбирательства в Лондоне между семьей Асаубаевых и российским «Полюс Голдом».

Владимир Ким – президент Kazakhmys Holding Llc и неисполнительный директор АО «KAZ Minirals».

Алиджан Ибрагимов

Место в рейтинге (Казахстан/мир): 3/1098
Состояние (в прошлом году): $2 млрд ($1,5 млрд)
Возраст: 62 года
Источник: металлы

В 2016 году ENRC N.V., входящая в состав ERG, завершила судебный процесс с Zamin Ferrous по железорудному бразильскому активу Bahia Mineracao, приобретенному компанией в 2010 году за $1 млрд, мировым соглашением. В 2014 году продавец подал иск, в котором утверждал, что покупатель не выплатил последний транш в размере $220 млн. В ответ ENRC N.V. подала встречный иск на погашение продавцом кредита в $65 млн. Компания также заявляла, что одна из лицензий Bahia Mineracao оказалась незаконной. Содержание мирового соглашения не разглашается, однако пресс-служба ERG заявила, что «оно обеспечивает значительное облегчение денежным потокам ERG».

В последние годы ERG продала активы более чем на $1 млрд. В 2014 году был продан Жайремский ГОК за $310 млн, в 2015 году – 13,1% в Northam Platinum Ltd (ЮАР) за $161 млн, нефтедобывающее АО «КоЖан» – за $340 млн, Серовский завод ферросплавов с шахтой «Рудная» – за $220 млн.

Алиджан Ибрагимов владеет 20,7% в ERG, остальными участниками которой являются Патох Шодиев (18,6%), Александр Машкевич (20,7%) и правительство РК (40%).
Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 1 )

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шаман (Посетители) Сегодня, 15:07
В 2017 суммарное состояние пяти миллиардеров из Казахстана составило $10,6 млрд, что на $1,3 млрд больше, чем в 2016, когда они потеряли $1,5 млрд.
интересная закономерность - зато в этом году ЕНПФ потерял а они как то восстановили, странная закономерность

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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