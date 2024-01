Тимур Кулибаев вновь стал богатейшим казахстанцем

Тимур Кулибаев и его супруга Динара Кулибаева (дочь первого президента Нурсултана Назарбаева) вновь возглавили список богатейших граждан Казахстана.



Как указывается в списке Forbes, в 2024 году состояние Тимура Кулибаева достигло $4,7 млрд (622-е место в мировом рейтинге). В аналогичную сумму оценивается и состояние его супруги. Таким образом, семья Кулибаевых владеет $9,4 млрд. В 2023 году Кулибаев с состоянием $4,3 млрд ($8,6 млрд на семью) занимал лишь второе место в списке богатейших казахстанцев. В последний раз Кулибаев возглавлял список в 2018 году, когда с состоянием в $3,2 млрд обошел оказавшегося вторым Владимира Кима ($3,1 млрд).



Основным бизнесом для Кулибаевых является банкинг – пара на паритетных условиях владеет компанией «АЛМЭКС», которая контролирует крупнейший банк Казахстана – «Народный банк Казахстана» (69,52% простых акций банка принадлежат «АЛМЭКС», 28,49% – номинальному держателю в лице The Bank of New York). Помимо банкинга, нефти и нефтепродуктов, в структуру их активов входит различная недвижимость и другие активы.



Первое место по богатству в Казахстане в прошлом году занимал Владимир Ким, который владеет крупными долями в медных компаниях KAZ Minerals и «Казахмыс». Этот год он начал вторым, имея всего лишь $4,6 млрд (642-е место), – такая же сумма у него была в прошлом году.



На третьем месте находится совладелец Kaspi Вячеслав Ким – с $4,4 млрд (684-е место) по сравнению с $3,6 млрд в прошлом году. Далее следуют основатель и владелец контрольного пакета акций холдинга Freedom Holding Corp. Тимур Турлов с $3,5 млрд (869-е место) по сравнению с $3,1 млрд в 2023 году и крупный акционер Forte Bank (81,82%) Булат Утемуратов – с $2,7 млрд (1 182-е место) по сравнению с $2,7 млрд в прошлом году. Среди имеющих отношение к Казахстану можно отметить совладельца KASPI (24,63%) грузина Михаила Ломтадзе, который начал год с $4,4 млрд – (675-е место).



Стоит отметить, что Bloomberg в своем рейтинге приписывает лидерство Владимиру Киму, который, по мнению агентства, обладает состоянием в $7,14 млрд (349-е место), в то время как Тимур Кулибаев не вошел в топ-500 богатейших жителей земли, самый бедный из которых владеет $5,5 млрд.