Убыточная компания Тимура Кулибаева получила права на нефтяное месторождение в Кызылординской области

Компания «Кристалл Менеджмент», 51% которой принадлежит одному из богатейших казахстанцев, Тимуру Кулибаеву, приобрела права на углеводородное месторождение Караколь в Кызылординской области, сообщила компания.Компания заключила дополнение к существующему контракту 2014 года на разведку и добычу углеводородов на территории Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областей. Подробности компания не уточнила.«Кристалл Менеджмент» сообщила в начале сентября о сокращении суммарных выплат членам правления по итогам 2022 года до 57,9 млн тенге по сравнению с 66,6 млн тенге в 2021 году, что на 13,1% меньше.По данным выписки из реестра акционеров на 1 июля, у «Кристалл Менеджмент» есть четыре компании-учредителя: 51%-ную долю контролирует Тимур Кулибаев через компанию Joint Resources, 24,5% принадлежит Eurasia Construcion, которой владеют Intelligent Consulting Solutions и Food & Beverage Industry. Первая принадлежит Аскару Аубакирову, а вторая — Кайрату Крымову.Еще 15% «Кристалл Менеджмент» принадлежит Жумабике Жилбаевой через компанию «Позитив-А». Раушан Сагдиева через Fci management llp владеет 9,5%-ным пакетом акций.«Кристалл Менеджмент» ведет с 2014 года разведку углеводородного сырья на контрактной территории в 18,3 тыс. квадратных километров в Кызылординской, Актюбинской и Карагандинской областях. В результате были пробурены поисково-разведочные скважины и открыты шесть месторождений нефти и газа в пределах Арыскумского прогиба Южно-Торгайского бассейна, в том числе четыре месторождения перешли на этап пробной эксплуатации. Дополнительно выявлены более 20 перспективных структур для постановки детальных разведочных работ.Кроме того, компания на заемные средства Банка развития Казахстана построила газотурбинную электростанцию Акшабулак мощностью 87 МВт с возможностью увеличения мощности до 125 МВт.По данным КГД, в 2021 году компания заплатила в качестве налогов 947,4 млн тенге, в 2022 году — 1,66 млрд тенге, а на 4 августа 2023 года — 730 млн тенге. На 1 июля уставный капитал компании составил 35,67 млрд тенге, собственный капитал — 25,7 млрд тенге.За II квартал 2023 года компания сократила активы на 461 млн тенге, до 52,721 млрд тенге. Обязательства по сравнению с концом I квартала выросли до 27 млрд тенге (на 166,7 млн тенге). Объем продаж в первом полугодии составил 4,68 млрд тенге против 2,5 млрд тенге в I квартале. Чистый убыток в первом полугодии достиг 940 млн тенге, а за 2022 год убыток составил 1,47 млрд тенге.В рейтинге богатейших людей мира, по версии Forbes, Тимур Кулибаев, как и его супруга Динара Кулибаева (дочь первого президента Нурсултана Назарбаева), занимает 636-е место с состоянием в $4,3 млрд (общее состояние семьи $8,6 млрд, что делает ее безусловным лидером по богатству в Казахстане). Основным бизнесом для них является банкинг — пара на паритетных условиях владеет компанией «АЛМЭКС», которая контролирует крупнейший банк РК — Народный банк Казахстана (69,52% простых акций банка принадлежат «АЛМЭКС», 28,51% — номинальному держателю в лице The Bank of New York). Помимо банкинга, нефти и нефтепродуктов, в структуру их активов входит различная недвижимость и другие активы