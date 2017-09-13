Apple представила iPhone 8 и iPhone X

Apple представила новые модели своего флагманского продукта - iPhone 8, 8 Plus и X. Презентация прошла на территории нового кампуса американской компании, в театре имени Стивена Джобса, передает корреспондент Тengrinews.kz.
Первые два устройства не сильно отличаются от iPhone 7 - они получили новое "железо", корпус из стекла и беспроводную зарядку.
Отметим, что iPhone 8 и 8 Plus получили новый процессор A11 Bionic.
Смартфон будет доступен в продаже с 22 сентября. Новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus будут выпускаться с объемом памяти 64 и 256 Гб. Также в новых "айфонах" есть функция беспроводной зарядки.
Но и это еще не все. В конце мероприятия Apple представила самый мощный гаджет, который Тим Кук назвал "смартфоном будущего". Сама модель будет называться iPhone X или iPhone Ten (с английского означает "десять" - прим. авт).
У третьей модели - новый дизайн с безрамочным 5,8-дюймовым OLED-дисплеем. Смартфон лишился кнопки Home со сканером отпечатков пальцев, а взамен получил сканер лица. С его помощью можно будет совершать платежи через Apple Pay и разблокировать устройство.
Помимо этого, у телефонов - шестиядерный процессор Apple A11 с повышенной энергоэффективностью. Также они получили поддержку записи 4К-видео с частотой кадров 60 fps и FullHD-видео с 240 fps. Кроме новых iPhone, на пресс-конференции были презентованы новые часы Apple Watch с LTE-модулем, Apple TV с поддержкой 4К и HDR.
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