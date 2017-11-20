В Казахстане отучиться на права теперь можно в Интернете

Дистанционные курсы по теоретической части узаконили поправками в Правила подготовки водителей механических транспортных средств, приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
Изменения вступят в силу 1 декабря 2017 года. С этой даты автошколы Казахстана смогут обзавестись образовательными сайтами, на которых курсантам, желающим получить категории А, А1, В и В1, станут преподавать теорию онлайн.
Возможно, это положительно скажется на качестве обучения, т. к. для получения знаний никуда ехать не придётся. Отчасти из-за плохой посещаемости автошкол сильно хромают теоретические знания будущих водителей.
Обучение в онлайн-режиме нормировано: не более четырёх часов в день.
Рубежные и итоговые экзамены по теории станут принимать на казахском, русском и английском языках также онлайн. После успешной их сдачи курсанты получат документы, подтверждающие окончание автошколы.
На текущий момент в Казахстане экзамены на водительские категории А, А1, В и В1 разрешено сдавать без обучения в автошколе, то есть после самоподготовки.
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