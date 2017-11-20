«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 20 Ноября
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331 KZT
  • €1 = 390.32 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане отучиться на права теперь можно в Интернете

Просмотров:137 Опубликовано: Сегодня, 16:06
В Казахстане отучиться на права теперь можно в Интернете
.
Дистанционные курсы по теоретической части узаконили поправками в Правила подготовки водителей механических транспортных средств, приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Изменения вступят в силу 1 декабря 2017 года. С этой даты автошколы Казахстана смогут обзавестись образовательными сайтами, на которых курсантам, желающим получить категории А, А1, В и В1, станут преподавать теорию онлайн.

Возможно, это положительно скажется на качестве обучения, т. к. для получения знаний никуда ехать не придётся. Отчасти из-за плохой посещаемости автошкол сильно хромают теоретические знания будущих водителей.

Обучение в онлайн-режиме нормировано: не более четырёх часов в день.

Рубежные и итоговые экзамены по теории станут принимать на казахском, русском и английском языках также онлайн. После успешной их сдачи курсанты получат документы, подтверждающие окончание автошколы.

На текущий момент в Казахстане экзамены на водительские категории А, А1, В и В1 разрешено сдавать без обучения в автошколе, то есть после самоподготовки.
Источник: kolesa.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
G-F (Посетители) Сегодня, 16:48
Уже ездить не безопасно и то ли ещё будет,интернет штука серьёзная кого хочешь сделает безумным.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика