Названы сроки запуска ядерного космического корабля

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC) опубликовала дорожную карту развития космической программы КНР на период 2017-2045 годы. Она предусматривает, в частности, создание многоразового корабля, работающего на ядерном ракетном двигателе, сообщает GBTIMES.
Первый полет такого многоразового корабля планируется на 2040-й год. Согласно документу, на это же время приходится создание систем, предназначенных для добычи полезных ископаемых на астероидах.
Кроме того, в планы главного производителя космических аппаратов в Китае входит создание к 2025 году многоразового космоплана, а к 2030-му — сверхтяжелой ракеты грузоподъемностью более ста тонн.
К 2035 году страна планирует использовать исключительно многоразовые ракеты. К 2045 году КНР хочет занять лидирующие позиции в мировой аэрокосмической промышленности.
В настоящее время Пекин реализует амбициозную космическую программу. В 2020 году Китай запланировал отправку ровера на Марс, после чего страна займется исследованием околоземных астероидов при помощи роботизированной миссии. Ближе к 2030 году ожидается отправка с Марса на Землю образца грунта. После этого Китай хочет послать станцию к Ганимеду — крупнейшему спутнику Юпитера и в Солнечной системе.
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