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Выиграть iPhone в обмен на кровь предлагают донорам в Казахстане

Просмотров:195 Опубликовано: Сегодня, 15:18
Выиграть iPhone в обмен на кровь предлагают донорам в Казахстане
© Sputnik
АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. Красный Полумесяц Казахстана запускает социальный проект, в рамках которого донорам крови предлагают выиграть iPhone 7.

Согласно пресс-релизу организации, целью проекта является поддержка и развитие добровольных инициатив в вопросах продвижения и популяризации добровольного безвозмездного донорства крови среди населения Казахстана.

По условиям акции, в период с 21 ноября 2017 года по 30 января 2018 года каждый человек, сдавший кровь в Алматы, Астане, Шымкенте, Актобе и Караганде, может выиграть новый iPhone Red.

В пункте сдачи крови потенциальным донорам необходимо перед сдачей крови сообщить об участии в акции.

Каждые две недели организаторы будут разыгрывать по одному iPhone 7 Red среди всех участников, добровольно сдавших кровь. Всего среди доноров будет разыграно десять iPhone 7 Red. Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел.

Кроме того, каждый участник социального проекта, сдавший кровь, получит 500 бонусов на карту, которые можно использовать в магазинах электронной техники.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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molotOK (Посетители) Сегодня, 17:03
Quwanysh Atshybaiuly,
500 тенге
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:26
Чем мечтать заполучить айфон, вместо этого лучше взять деньги за сдачу крови. Лучше синица в руках, чем журавль на небе. Кстати, а какую сумму денег дают за сдачу крови у нашего обл.центр крови? Кто знает?
 
 

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