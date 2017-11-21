Выиграть iPhone в обмен на кровь предлагают донорам в Казахстане

АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. Красный Полумесяц Казахстана запускает социальный проект, в рамках которого донорам крови предлагают выиграть iPhone 7.



Согласно пресс-релизу организации, целью проекта является поддержка и развитие добровольных инициатив в вопросах продвижения и популяризации добровольного безвозмездного донорства крови среди населения Казахстана.



По условиям акции, в период с 21 ноября 2017 года по 30 января 2018 года каждый человек, сдавший кровь в Алматы, Астане, Шымкенте, Актобе и Караганде, может выиграть новый iPhone Red.



В пункте сдачи крови потенциальным донорам необходимо перед сдачей крови сообщить об участии в акции.



Каждые две недели организаторы будут разыгрывать по одному iPhone 7 Red среди всех участников, добровольно сдавших кровь. Всего среди доноров будет разыграно десять iPhone 7 Red. Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел.



Кроме того, каждый участник социального проекта, сдавший кровь, получит 500 бонусов на карту, которые можно использовать в магазинах электронной техники.