Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с мочой

Российский лыжник, трехкратный призер Олимпийских игр Александр Завьялов прокомментировал ситуацию с пожизненным отстранением отечественных атлетов от Олимпиад после того, как на банках с их допинг-пробами обнаружили царапины. Слова Завьялова приводит «Спорт FM».



«Есть уже такая новая хохма, что на тех пробирках с допинг-пробами, где оказались царапины, это просто у спортсменов камни из почек выходили и все поцарапали. Когда в твоей крови ничего не нашли, как может быть виновен спортсмен? Я не могу этого понять! Да, может, там как-то задействованы функционеры, но точно не спортсмены. Он сдал пробу — и все», — сказал Завьялов.



Бывший чемпион мира признался, что не знает, кого надо наказывать в сложившейся ситуации: «Там же все при спортсмене опечатывают, доктор присутствует! А потом откуда-то берутся царапины уже задним числом».



Комиссия Международного олимпийского комитета 1 ноября пожизненно отстранила Александра Легкова и Максима Вылегжанина, Александра Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Олимпиадах, а также лишила Легкова золотой медали зимних ОИ в Сочи. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. На банках с их допинг-пробами нашли царапины. При этом россияне могут принимать участие в Кубке мира.



Норвежские лыжники Мартин Йонсруд Сундбю и Марит Бьорген отказались считать россиян виновными. Они считают странным отстранение коллег, которые никогда не сдавали положительных допинг-проб.