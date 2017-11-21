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Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с мочой

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 16:10
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с мочой
Александр Завьялов Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Российский лыжник, трехкратный призер Олимпийских игр Александр Завьялов прокомментировал ситуацию с пожизненным отстранением отечественных атлетов от Олимпиад после того, как на банках с их допинг-пробами обнаружили царапины. Слова Завьялова приводит «Спорт FM».

«Есть уже такая новая хохма, что на тех пробирках с допинг-пробами, где оказались царапины, это просто у спортсменов камни из почек выходили и все поцарапали. Когда в твоей крови ничего не нашли, как может быть виновен спортсмен? Я не могу этого понять! Да, может, там как-то задействованы функционеры, но точно не спортсмены. Он сдал пробу — и все», — сказал Завьялов.

Бывший чемпион мира признался, что не знает, кого надо наказывать в сложившейся ситуации: «Там же все при спортсмене опечатывают, доктор присутствует! А потом откуда-то берутся царапины уже задним числом».

Комиссия Международного олимпийского комитета 1 ноября пожизненно отстранила Александра Легкова и Максима Вылегжанина, Александра Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Олимпиадах, а также лишила Легкова золотой медали зимних ОИ в Сочи. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. На банках с их допинг-пробами нашли царапины. При этом россияне могут принимать участие в Кубке мира.

Норвежские лыжники Мартин Йонсруд Сундбю и Марит Бьорген отказались считать россиян виновными. Они считают странным отстранение коллег, которые никогда не сдавали положительных допинг-проб.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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 Куратор (Посетители) Сегодня, 16:47
Норвежские лыжники Мартин Йонсруд Сундбю и Марит Бьорген

Физкульт привет норвежским лыжникам! spasibo
 
 

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