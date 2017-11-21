В Актобе невестка обокрала свою свекровь на 11 млн тенге

Жительница Актобе украла у своей свекрови ценные вещи на сумму 11,2 млн тенге, сообщает корреспондент NUR.KZ.



В 2014 году в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что обнаружила пропажу ценных вещей на сумму 11,2 млн тенге. Следов взлома в доме не было. Подозрения пали на жену сына, которая после кражи пропала без вести. Оперативниками было установлено, что разыскиваемая скрывается на Украине, где проживают ее родственники.



Проведенными розыскными мероприятиями разыскиваемая задержана и водворена в следственный изолятор.



Как выяснилось, молодая женщина обокрала не только свекровь. Она присвоила вверенное имущество ТОО, в котором работала главным бухгалтером. Сумма ущерба составила 5 млн тенге.



«Командированная в Украину группа оперативников уголовного розыска Актюбинской области области совместно с украинскими полицейскими также задержала ранее обнаруженного в Запорожье бывшего директора другого ТОО города Актобе, который в 2013 году обманом завладел деньгами фирмы в сумме около 29 млн тенге.



Решается вопрос экстрадиции подозреваемых согласно Минской конвенции», сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области.