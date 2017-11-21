«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 22 Ноября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.29 KZT
  • €1 = 387.27 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Мужчин самим не хватает": Акимат СКО ответил на идею о вывозе казахстанцев в Омск

Просмотров:292 Опубликовано: Вчера, 17:44
"Мужчин самим не хватает": Акимат СКО ответил на идею о вывозе казахстанцев в Омск
.
Заявление кандидата на пост мэра Омска Дмитрия Перевальского о завозе мужчин из Северного Казахстана для повышения рождаемости прокомментировали в акимате СКО, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Заявление Перевальского привлекло к себе внимание казахстанцев. В акимате СКО высказали свою точку зрения на инициативу политика.

"Как мне известно, сейчас в Омске идет предвыборная кампания. Там на пост мэра Омска претендуют больше 30 человек. Инициатор этой идеи - один из кандидатов. Озвучивая эту инициативу, он хотел привлечь к себе внимание. Как кандидату ему это удалось. Я думаю, серьезно обсуждать этот вопрос можно, если господин Перевальский станет мэром Омска", - ответил на запрос пресс-секретарь акима СКО Тимур Абдреш.

По данным департамента статистики СКО, представительниц прекрасного пола в регионе проживает гораздо больше, чем мужчин. "В области живет 559 558 человек, из них 266 346 мужчин и 293 212 женщин. Если посчитать, на 100 мужчин приходится 109 женщин. Как видно, количество мужчин у нас меньше, чем женщин. Надо отметить, что такая ситуация по всей стране", - сообщил пресс-секретарь акима области. Согласно миниопросу, североказахстанским женщинам и самим не хватает мужского внимания.

Напомним, ранее претендент на кресло мэра Омска Дмитрий Перевальский заявил о необходимости завозить мужчин из Северного Казахстана для повышения демографии. Он отметил, что необходимо "проводить курсы, устраивать молодежные лагеря и дискотеки, на которых молодых омичек будут представлять казахстанцам".
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Тихо
  • nadiuna
 Куратор (Посетители) Вчера, 18:51
Эх, подрезали нам крылышки, жигиттер.. stena
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика