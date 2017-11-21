"Мужчин самим не хватает": Акимат СКО ответил на идею о вывозе казахстанцев в Омск

Заявление кандидата на пост мэра Омска Дмитрия Перевальского о завозе мужчин из Северного Казахстана для повышения рождаемости прокомментировали в акимате СКО, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Заявление Перевальского привлекло к себе внимание казахстанцев. В акимате СКО высказали свою точку зрения на инициативу политика.
"Как мне известно, сейчас в Омске идет предвыборная кампания. Там на пост мэра Омска претендуют больше 30 человек. Инициатор этой идеи - один из кандидатов. Озвучивая эту инициативу, он хотел привлечь к себе внимание. Как кандидату ему это удалось. Я думаю, серьезно обсуждать этот вопрос можно, если господин Перевальский станет мэром Омска", - ответил на запрос пресс-секретарь акима СКО Тимур Абдреш.
По данным департамента статистики СКО, представительниц прекрасного пола в регионе проживает гораздо больше, чем мужчин. "В области живет 559 558 человек, из них 266 346 мужчин и 293 212 женщин. Если посчитать, на 100 мужчин приходится 109 женщин. Как видно, количество мужчин у нас меньше, чем женщин. Надо отметить, что такая ситуация по всей стране", - сообщил пресс-секретарь акима области. Согласно миниопросу, североказахстанским женщинам и самим не хватает мужского внимания.
Напомним, ранее претендент на кресло мэра Омска Дмитрий Перевальский заявил о необходимости завозить мужчин из Северного Казахстана для повышения демографии. Он отметил, что необходимо "проводить курсы, устраивать молодежные лагеря и дискотеки, на которых молодых омичек будут представлять казахстанцам".
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