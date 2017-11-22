Ученые показали, каким жутким станет умное оружие будущего

Сотрудники Института жизни будущего (Future of Life Institute), среди которых числятся такие знаменитые фигуры, как Стивен Хокинг и Илон Маск, опубликовали необычное видео, посвященное невеселому будущему, которое ждет всех нас уже совсем скоро, передает Today.kz со ссылкой на Hi-news.ru.
"Видео, снятое в документальном стиле, напоминает жуткий телесериал "Черное зеркало", создатели которого регулярно рассказывают зрителям, в какой кошмар может превратиться наша жизнь благодаря высоким технологиям. На этот раз ученые решили показать, насколько жуткими могут стать крошечные дроны-убийцы, наделенные искусственным интеллектом, с помощью которых злоумышленники смогут убить практически любого человека где и когда угодно", - пишет портал.
Видео впервые было продемонстрировано посетителям собрания членов Организации объединенных наций, посвященного современным видам вооружения, которое состоялось в Женеве. Оно в правдоподобной форме рассказывает о том, насколько жутким может стать "умное оружие" будущего. Тем более что все технологии, показанные в этом художественном ролике, уже существуют сегодня. Осталось их лишь еще немного миниатюризировать и собрать воедино.
Главной темой видео стали крошечные дроны, способные с высокой точностью вычислять своих жертв и буквально врезаться в их головы, взрываясь при этом. Дроны держатся небольшим роем, выслеживают жертву, при необходимости проделывают отверстия в окнах, чтобы проникнуть в помещение, а также многое, многое другое.
Согласно сюжету, дроны-убийцы могут служить как правительствам разных стран, так и террористам, которые вполне могут перехватить над ними контроль. Зрителю показывают, как при помощи этих крошечных убийц можно совершить покушение на политика или же за считанные секунды убить нескольких студентов университета прямо в учебной аудитории, откуда не всем суждено суметь спастись.
Сотрудники Института жизни будущего уверены, что от подобных "точечных убийств" нас с вами отделяют считанные годы. И тогда никто не будет защищен от того, чтобы внезапно на его лбу не появилось небольшое отверстие от направленного взрыва.
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