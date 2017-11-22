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Умер Дмитрий Хворостовский

Просмотров:373 Опубликовано: Сегодня, 12:41
Умер Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Лондоне скончался известный оперный певец Дмитрий Хворостовский, сообщил РИА Новости певец Дмитрий Маликов.

"У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени", — сказал Маликов.

Позднее эту информацию подтвердила семья певца.

Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Хворостовский окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького и Красноярский институт искусств. Мировое признание ему принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.

После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных фестивалях. Ему довелось петь на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Лирик-оперы, Парижской оперы, "Ла Скала".

Последний концерт Хворостовского в России состоялся в июне, певец выступил в родном Красноярске. В сентябре из-за болезни он отменил концерт в Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Источник: РИАновости
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Комментарии ( 3 )

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cas177cas (Посетители) Сегодня, 14:35
Упокой господь его душу....Вечная память тебе Дмитрий....Твои песни навсегда останутся с нами...
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:51
Очень жаль что такие люди рано уходят. Царствие ему небесное.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:47
Ушёл вслед за Михал Михалычем... Тоже не сдюжал... rose rose

А ещё вопрос такой - каково покойникам?
Почему маршрут туда день и ночь открыт?
Но в конце не ждёт покой с тихим светлым домиком,
И не хранят меня глаза ваших Маргарит... (с)
 
 

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