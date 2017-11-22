Умер Дмитрий Хворостовский

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Лондоне скончался известный оперный певец Дмитрий Хворостовский, сообщил РИА Новости певец Дмитрий Маликов.



"У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени", — сказал Маликов.



Позднее эту информацию подтвердила семья певца.



Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.



Хворостовский окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького и Красноярский институт искусств. Мировое признание ему принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.



После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных фестивалях. Ему довелось петь на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Лирик-оперы, Парижской оперы, "Ла Скала".



Последний концерт Хворостовского в России состоялся в июне, певец выступил в родном Красноярске. В сентябре из-за болезни он отменил концерт в Московской государственной консерватории имени Чайковского.