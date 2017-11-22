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Об обучении в автошколах по Интернету рассказали в МВД РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:40
Об обучении в автошколах по Интернету рассказали в МВД РК
Фотоколлаж Tengrinews.kz
В Комитете административной полиции МВД рассказали об обучении в автошколах по Интернету, передает Tengrinews.kz.

Как отмечается в сообщении КАП МВД в Facebook, с 27 ноября обучаться в автошколах можно онлайн.

"Такая возможность появится у кандидатов в водители, желающих получить водительское удостоверение категорий А, В и подкатегорий А1, В1, согласно изменениям и дополнениям, внесенным в Правила подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденные приказом МВД от 2 декабря 2014 года № 862", - отметили в ведомстве.

Вводится новая система обучения и подготовки водителей, так называемое смешанное обучение, при котором обучение проводится и в традиционной очной форме, и с использованием технологий дистанционного обучения.

"Организации, занимающиеся подготовкой водителей через собственные образовательные сайты, могут преподавать теорию онлайн посредством видеоуроков, скайп-уроков и других интерактивных форм взаимодействия обучающихся с преподавателем. При этом в смешанной форме обучения доля дистанционного обучения будет составлять не менее 80 процентов, 20 процентов - очное обучение", - подчеркнули в КАП.

Промежуточные и итоговые экзамены по теории автошколы будут принимать также в онлайн-режиме. После успешной сдачи обучающиеся получат документы, подтверждающие окончание автошколы.

"Таким образом, кандидат в водители вправе будет сам выбирать оптимальную форму обучения: посещать автошколу, проходить обучение через Интернет дистанционно или готовиться самостоятельно", - заявили в КАП.
Источник: Tengrinews.kz
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