Что нельзя будет писать журналистам о чиновниках Казахстана

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал, что журналисты могут писать о чиновниках, а какую информацию запрещается предавать огласке, пишет Sputnik Казахстан.



Так, согласно поправкам, журналист будет обязан получать согласие от лица или его законного представителя на распространение в СМИ личной, семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иных тайн, которые охраняются законом.



Исключения составят случаи, когда сведения указаны в официальных сообщениях либо распространены самим лицом или его законным представителем в источниках, доступ к которым не ограничен.



Журналисты на примере операции на сердце, которую перенес спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, поинтересовались, можно ли будет СМИ писать об этом после принятия поправок.



"О том, что спикера нет, что он в больнице, вы имеет право написать. Но конкретный диагноз: вы будете обязаны у него спросить разрешения. А то, что он находится в больнице, в какой больнице, проходит такой-то курс лечения, либо если такие-то врачи оперировали — эти данные вы можете написать", — сказал Абаев.



Журналистам будет достаточно, чтобы человек дал согласие под диктофонную запись.



Также представителей прессы интересовал вопрос: "Можно ли писать о том, что у чиновника есть, например, яхта?".



"Это вы можете писать. Вы не можете указать, что он купил с такого-то банковского счета, конкретный счет, номер такой-то. Это запрещено. Но если вы обнаружите, что чиновник с зарплатой 100 тысяч тенге, к примеру, лечится в самой дорогой американской клинике, стоимость которой превышает лечение в миллионы долларов, вы абсолютно свободно можете об этом написать. Но диагноз, по которому он лечился, это будет уже (запрещено)", — продолжил он.



Вместе с тем не запрещается писать в материалах про имущество героя статьи.



"Если вы опубликовали информацию, что такой-то чиновник живет в таком-то огромном доме с бассейном, но вместе с тремя детьми и усыновленным ребенком по такому-то имени…



Про дом писать, про бассейн никто вам не запрещает, а вот если вы без разрешения чиновника напишете, что ребенок усыновленный — это (запрещено)", — заключил глава Мининформа.