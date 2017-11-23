Хворостовский оставил необычное завещание

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, скончавшийся ночью 22 ноября в Лондоне, перед смертью сообщил друзьям и родным свою последнюю волю. Как передает телеканал "Россия-24" тело певца должны похоронить в двух могилах.
О необычном завещании рассказал журналистам Народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон. "Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его и похоронить часть в Москве, а вторую часть - в Красноярске (откуда он родом). Ждем. Сейчас его супруга примет окончательное решение", - сообщил Кобзон.
Газета "Московский комсомолец" выяснила, что подобное разделение праха можно обнаружить и если поинтересоваться обстоятельствами погребения останков некоторых других известных артистов, полководцев, литераторов и даже коронованных особ.
К числу "разделенных после смерти" относятся знаменитый композитор Фредерик Шопен, полководец Михаил Кутузов, великая русская актриса Мария Ермолова, король Англии Ричард Львиное Сердце, английский поэт и писатель Томас Харди и другие.
Дмитрий Хворостовский умер в возрасте 55 лет в лондонском госпитале Марсден Роял после тяжелой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года артист объявил, что страдает от опухоли мозга.
Семья певца разместила сообщение о смерти на его странице в Facebook. "От имени семьи Хворостовских мы с тяжелым сердцем объявляем о смерти Дмитрия Хворостовского - любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга - в возрасте 55 лет. После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он умер утром 22 ноября, в окружении семьи, в своем доме в Лондоне. Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами", - сказано в сообщении.
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