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В Узбекистане массово проверяют девственность школьниц - СМИ

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 08:04
В Узбекистане массово проверяют девственность школьниц - СМИ
aktobetimes.kz ©
В Самаркандской области Узбекистана учениц старших классов средних школ и студенток колледжей массово отправляют на осмотр к гинекологу. Данное мероприятие проводится в целях выявления юных девушек, рано начавших половую жизнь. Об этом порталу centralasian.org сообщил сотрудник областной администрации на условиях анонимности.

По словам чиновника, школьниц направляют на осмотр к гинекологу "в целях предотвращения случаев суицида среди юных девушек, которые, потеряв девственность или забеременев, решают покончить с собой, чтобы избежать позора". Он говорит, что после осмотра гинеколога с родителями девушек, рано начавших половую жизнь, беседуют преподаватели, врачи и психологи.

Собеседник издания утверждает, что в ходе медицинских осмотров в регионе были выявлены десятки беременных юных девушек.

В свою очередь, школьницы и студентки колледжей жалуются на принудительный характер мероприятия. Как призналась одна из студенток, после осмотра у врача весь колледж вскоре узнал о беременности другой студентки.

Чиновник администрации добавил, что массово отправлять учениц на гинекологический осмотр местные власти начали после недавнего выступления в Самарканде президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Тогда глава государства выразил обеспокоенность в связи с ростом числа самоубийств среди женщин и девушек в данной области. По словам Мирзиеева, в последнее время в Самарканде 145 женщин и девушек решились на суицид.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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