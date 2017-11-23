В Узбекистане массово проверяют девственность школьниц - СМИ

В Самаркандской области Узбекистана учениц старших классов средних школ и студенток колледжей массово отправляют на осмотр к гинекологу. Данное мероприятие проводится в целях выявления юных девушек, рано начавших половую жизнь. Об этом порталу centralasian.org сообщил сотрудник областной администрации на условиях анонимности.



По словам чиновника, школьниц направляют на осмотр к гинекологу "в целях предотвращения случаев суицида среди юных девушек, которые, потеряв девственность или забеременев, решают покончить с собой, чтобы избежать позора". Он говорит, что после осмотра гинеколога с родителями девушек, рано начавших половую жизнь, беседуют преподаватели, врачи и психологи.



Собеседник издания утверждает, что в ходе медицинских осмотров в регионе были выявлены десятки беременных юных девушек.



В свою очередь, школьницы и студентки колледжей жалуются на принудительный характер мероприятия. Как призналась одна из студенток, после осмотра у врача весь колледж вскоре узнал о беременности другой студентки.



Чиновник администрации добавил, что массово отправлять учениц на гинекологический осмотр местные власти начали после недавнего выступления в Самарканде президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.



Тогда глава государства выразил обеспокоенность в связи с ростом числа самоубийств среди женщин и девушек в данной области. По словам Мирзиеева, в последнее время в Самарканде 145 женщин и девушек решились на суицид.