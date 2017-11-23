В сети рассказали о «диком разводе» в соцсетях с помощью мертвых матерей

ватель портала Pikabu с ником ostapas рассказал о «достаточно диком разводе на бабло», с которым столкнулся во «ВКонтакте». Знакомый прислал ему сообщение о смерти собственной матери и попросил денег на «гроб и поминки». Оказалось, что подобные сообщения в соцсети повсеместно одолевают пользователей. Они поделились своими историями обмана в соцсетях и в жизни.



Юзеру ostapas пришло следующее сообщение: «Сегодня не стало хорошего, доброго и очень позитивного человека, моей любимой мамы. Покойся с миром, моя дорогая!!! Ты навсегда останешься в наших сердцах!!! Прощаться с ней будем в четверг. Чуть позже сообщу, где и когда».



Адресат выразил соболезнования, после чего отправитель сообщения сменил тон. «Мне очень неудобно просить, мне нужна финансовая помощь... Нужно дать залог за гроб и поминки. Я в четверг смогу все вернуть», — говорилось в послании.



Сочтя сообщение подозрительным, пользователь позвонил товарищу. Выяснилось, что его мать жива, а ostapas столкнулся с мошенниками, завладевшими аккаунтом его приятеля.



Посетители Pikabu рассказали, что неоднократно сталкивались с аналогичными попытками обманщиков нажиться на сочувствующих, как в сети, так и в реальной жизни. «Это классика. Раньше ходили по парадным благообразные тетушки и собирали "кто сколько может на похороны Марьванновны из соседнего парадного, ну, знаете, сухенькая такая"», — вспомнил один из пользователей.



По словам юзеров, столкнувшихся с подобным враньем, у злоумышленников, как правило, один и тот же текст сообщений. Кроме того, часто они меняют аватарку взломанного профиля на горящую свечу. Иногда у мошенников получается раздобыть номера телефонов, и тогда они устраивают смс-рассылку.



История неудавшегося обмана заставила других посетителей сайта вспомнить о том, как они и их знакомые сталкивались с мошенничеством и наяву.



«У меня одноклассницу муж так похоронил. Умудрилась она выйти замуж за наркомана. Он на работу пришел, сказал жена умерла. Ему зарплату досрочно скинули еще. Потом коллеги решили домой к нему съездить, помочь с похоронами, как же, он же один с дитем малым остался. А она им дверь и открыла», — рассказал Neabird.



Пост набрал сотни комментариев и выбился в топ ресурса.