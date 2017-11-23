«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 23 Ноября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.22 KZT
  • €1 = 388.07 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В сети рассказали о «диком разводе» в соцсетях с помощью мертвых матерей

Просмотров:313 Опубликовано: Сегодня, 09:38
В сети рассказали о «диком разводе» в соцсетях с помощью мертвых матерей
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
ватель портала Pikabu с ником ostapas рассказал о «достаточно диком разводе на бабло», с которым столкнулся во «ВКонтакте». Знакомый прислал ему сообщение о смерти собственной матери и попросил денег на «гроб и поминки». Оказалось, что подобные сообщения в соцсети повсеместно одолевают пользователей. Они поделились своими историями обмана в соцсетях и в жизни.

Юзеру ostapas пришло следующее сообщение: «Сегодня не стало хорошего, доброго и очень позитивного человека, моей любимой мамы. Покойся с миром, моя дорогая!!! Ты навсегда останешься в наших сердцах!!! Прощаться с ней будем в четверг. Чуть позже сообщу, где и когда».

Адресат выразил соболезнования, после чего отправитель сообщения сменил тон. «Мне очень неудобно просить, мне нужна финансовая помощь... Нужно дать залог за гроб и поминки. Я в четверг смогу все вернуть», — говорилось в послании.

Сочтя сообщение подозрительным, пользователь позвонил товарищу. Выяснилось, что его мать жива, а ostapas столкнулся с мошенниками, завладевшими аккаунтом его приятеля.

Посетители Pikabu рассказали, что неоднократно сталкивались с аналогичными попытками обманщиков нажиться на сочувствующих, как в сети, так и в реальной жизни. «Это классика. Раньше ходили по парадным благообразные тетушки и собирали "кто сколько может на похороны Марьванновны из соседнего парадного, ну, знаете, сухенькая такая"», — вспомнил один из пользователей.

По словам юзеров, столкнувшихся с подобным враньем, у злоумышленников, как правило, один и тот же текст сообщений. Кроме того, часто они меняют аватарку взломанного профиля на горящую свечу. Иногда у мошенников получается раздобыть номера телефонов, и тогда они устраивают смс-рассылку.

История неудавшегося обмана заставила других посетителей сайта вспомнить о том, как они и их знакомые сталкивались с мошенничеством и наяву.

«У меня одноклассницу муж так похоронил. Умудрилась она выйти замуж за наркомана. Он на работу пришел, сказал жена умерла. Ему зарплату досрочно скинули еще. Потом коллеги решили домой к нему съездить, помочь с похоронами, как же, он же один с дитем малым остался. А она им дверь и открыла», — рассказал Neabird.

Пост набрал сотни комментариев и выбился в топ ресурса.
Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика