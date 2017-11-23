В декретный отпуск вместо жены ушел зампрокурора Павлодарской области

Заместитель прокурора Павлодарской области Куат Артыкбаев ушел в декретный отпуск вместо жены. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Артыкбаев ушел в отпуск по уходу за ребенком 1 октября 2017 года и пробудет там три года, передает корреспондент Today.kz.



Куат Артыкбаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию и сейчас зачислен в распоряжение прокуратуры Павлодарской области.

Мужчина, невзирая на высокую должность, предпочел карьере семью.



"Согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан предоставить работнику отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. По выбору родителей - матери либо отцу ребенка, предоставивших свидетельство о рождении или другой документ, подтверждающий факт рождения ребенка", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В отпуске по уходу за ребенком Куат Артыкбаев пробудет до 21 марта 2020 года.



Отмечается, что это уже не первый случай в ведомстве, когда в декрет уходят сотрудники мужского пола.