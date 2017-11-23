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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцам запретят оставлять анонимные комментарии

Просмотров:202 Опубликовано: Сегодня, 11:00
Казахстанцам запретят оставлять анонимные комментарии
Иллюстративное фото telegraf.com.ua
Мажилис парламента Казахстана одобрил поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций. Полный текст законопроекта опубликован на сайте мажилиса, передает NUR.KZ.

Статья 36 дополнена пунктом 5-1 следующего содержания:

Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с использованием идентификации на портале «электронного правительства» или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль для заключения соглашения.

Размещение информации пользователем осуществляется под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем).

Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, определенном соглашением.

Собственник или владелец электронного информационного ресурса обязан хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период его действия, а также в течение трех месяцев после его расторжения.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 6 )

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 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 12:17
Комментарий удален за нарушение правил

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
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  • _Китаец_
  • Егерь
 шаман (Посетители) Сегодня, 12:03
чем больше ты о себе в соцсетях напишешь тем меньше работы у спецслужб

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
-1
  • _Китаец_
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:59
Мне лично нечего скрывать. И этот закон ничего не изменит в моей жизни. Так что, все норм ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • _Китаец_
  • Егерь
 Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 11:48

Это всё потому что

1. Наши спецы не могут вычислить по ip анонимусов lol
2. Что бы хомячки не подняли восстание через интернет crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • ЁмоЁ
  • Ậбыρвалг
  • _Китаец_
  • Швейк
  • Шым-Актау
  • mr12
 Куратор (Посетители) Сегодня, 11:47
Скоро на Ладе только акиматовские нукеры останутся. И будут петь песни о красивой жизни в стране. Всё ради инвесторов.
 
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 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 11:42
— Алло, это анонимный телефон доверия КНБ?
— Да, Сакен. lol
 
 

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