"Мы не можем вас понять". Казахстанец обратился к Атамбаеву

В социальных сетях распространяется видеозапись с участием парня, обратившегося к Атамбаеву на видео, передает Tengrinews.kz."Здравствуйте, уважаемые братья казахи и кыргызы. Из Кыргызстана хорошие парни отправляют видео. Я записываю это видео с надеждой, что мои слова будут услышаны Атамбаевым. У нас есть слова: "лучше горькая правда, чем сладкая ложь". Если говорить о правде, то я и мои друзья из Кыргызстана до сих пор не можем вас понять. Все мы знаем, что казахи и кыргызы - братские народы с общей историей", - сказал молодой мужчина.Он отметил авторитет кыргызского писалетя Чингиза Айтматова в Казахстане."Еще в былые времена они вместе дали отпор джунгарам. Панфиловская дивизия во время Великой Отечественной войны ведь тоже состояла из казахов и кыргызов. Вы и сами, наверное, знаете об авторитете Чингиза Айтматова в нашей стране. Как говорится, "хромая овца после обеда блеет", - добавил он."Столько лет быть президентом и, покидая пост, кинуть в огород братского казахского народа топор... Для меня ваш поступок до сих пор непонятен. И мне кажется, если каждый кыргыз или казах для мира наших народов будет записывать похожее видео, таким образом мы сможем показать дружбу наших народов. Думаю, это хорошая идея. Давайте встречаться только по хорошим поводам", - резюмировал автор видео.