«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 23 Ноября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.22 KZT
  • €1 = 388.07 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Мы не можем вас понять". Казахстанец обратился к Атамбаеву

Просмотров:411 Опубликовано: Сегодня, 11:51
"Мы не можем вас понять". Казахстанец обратился к Атамбаеву
Кадр из видео
В социальных сетях распространяется видеозапись с участием парня, обратившегося к Атамбаеву на видео, передает Tengrinews.kz.

"Здравствуйте, уважаемые братья казахи и кыргызы. Из Кыргызстана хорошие парни отправляют видео. Я записываю это видео с надеждой, что мои слова будут услышаны Атамбаевым. У нас есть слова: "лучше горькая правда, чем сладкая ложь". Если говорить о правде, то я и мои друзья из Кыргызстана до сих пор не можем вас понять. Все мы знаем, что казахи и кыргызы - братские народы с общей историей", - сказал молодой мужчина.



Он отметил авторитет кыргызского писалетя Чингиза Айтматова в Казахстане.

"Еще в былые времена они вместе дали отпор джунгарам. Панфиловская дивизия во время Великой Отечественной войны ведь тоже состояла из казахов и кыргызов. Вы и сами, наверное, знаете об авторитете Чингиза Айтматова в нашей стране. Как говорится, "хромая овца после обеда блеет", - добавил он.

"Столько лет быть президентом и, покидая пост, кинуть в огород братского казахского народа топор... Для меня ваш поступок до сих пор непонятен. И мне кажется, если каждый кыргыз или казах для мира наших народов будет записывать похожее видео, таким образом мы сможем показать дружбу наших народов. Думаю, это хорошая идея. Давайте встречаться только по хорошим поводам", - резюмировал автор видео.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ascona (Посетители) Сегодня, 13:39
Дешевое заказное видео. Искажение ситуации. Неумелый актер.
Верхушка никак не успокоится.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Куратор
 Lurker (Посетители) Сегодня, 13:39
Комментарий удален за нарушение правил
 
-1
  • Lurker
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:09
Атамбаев уж очень горячив. Его срок истекает и можно было уйти по тихому. Ан нет, надо что-то обидное сказать. Если бы он думал о своем народе, который зависит от северных соседей, то он такое не говорил бы. Ведь знал, что после этих слов будет ответная реакция. Знал ведь.
Но, думаю он счастлив. Благодаря этим высказыванием, он смог поставить на свое место своего человека. Приходится выбирать одну из двух. И он выбрал то, что спасает его шкуру. А народ потерпит, ничего страшного ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mestnyi
  • Ascona
  • mr12
 Егерь (Посетители) Сегодня, 12:25

"Столько лет быть президентом и, покидая пост, кинуть в огород братского казахского народа топор

Томагавк был брошен в сторону западных шестерок. О народе речи не было.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mestnyi
  • Ascona
  • Lurker
 Dushman (Посетители) Сегодня, 12:23
Мне кажется что этот человек из Актобе, не правильно понял выступления или по слухам сделал выводы и по этому обращается так. Атамбаев никогда не говорили за народ, а говорил что мы братский народ, а говорил он только за определенных людей.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Егерь
  • Jax
  • Mestnyi
  • Ascona
 Куратор (Посетители) Сегодня, 12:10
Бояре бранятся- у холопов чубы трещат.

Не нужно говорить за народ, джига. Это ссора властелинов. А народ пусть продолжает выживать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Куратор
  • Егерь
  • _Китаец_
  • Dushman
  • Jax
  • Ascona
  • mr12
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 12:07
Да вроде бы как Атамбаев сам не раз говорил, что казахи и кыргызы братске народы. Он ничего не имеет против народа. Он высказвал свое мнение о казахских олигархах и о власти...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Куратор
  • Егерь
  • _Китаец_
  • Dushman
  • Jax
  • Mestnyi
  • Ascona
  • Lurker
 шаман (Посетители) Сегодня, 12:06
насколько я знаю Атанбаев кидал камни не в общий огород казахстана а в конкретные грядки

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика