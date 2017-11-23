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Минздрав предупреждает: лекарства от гриппа вызывают странное поведение

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 12:10
Минздрав предупреждает: лекарства от гриппа вызывают странное поведение
© Sputnik
АСТАНА, 23 ноя — Sputnik. Пациенты, в первую очередь дети, принимающие препараты от гриппа, могут вести себя неадекватно − министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в ближайшее время намерено выпустить указание для больниц и поликлиник в связи с риском "странного поведения" пациентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

В прошлом году в Японии произошло 54 случая, когда заболевшие гриппом люди, преимущественно дети и подростки, начинали бегать или пытались выпрыгнуть из окна.

Ранее о подобных рисках говорили в связи с лекарством "Тамифлу", известным также под названием "Осельтамивир". Его уже несколько лет в Японии не прописывают подросткам. Теперь же Минздрав подчеркивает, что риски распространяются и на тех, кто употребляет "Ланинамивир" и "Релензу" ("Занамивир").

Всего за прошлый год было зафиксировано 38 случаев неадекватного поведения при употреблении "Тамифлу" ("Осельтамивир"), "Релензы" ("Занамивира") — 11, "Ланинамивира" — 5. Министерство здравоохранения рекомендует при употреблении этих препаратов следить за тем, чтобы окна и двери в доме были плотно заперты, а в частных домах, где есть второй этаж, разместить заболевшего гриппом члена семьи на первом этаже.
Источник: sputniknews.kz
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