Почему казахстанцам нельзя забрать свои пенсии раньше срока

Председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева объяснила свою позицию по досрочным снятиям пенсионных накоплений, передает Казинформ.



По словам руководителя ЕНПФ, вопрос возможности досрочного снятия накоплений в ЕНПФ до достижения пенсионного возраста весьма неоднозначный.



«Да, есть международный опыт, применяемый в некоторых странах. Но надо учитывать размеры взносов в этих странах. Например, практика досрочного снятия есть в Сингапуре. Но там есть несколько источников оплаты пенсионных взносов, они в целом составляют порядка 40% от доходов человека. Если бы у нас в Казахстане был такой расклад, наверное, возможно было бы что-то снимать», - говорит Нурбуби Наурызбаева, отвечая на вопрос на пресс-конференции.



Председатель правления ЕНПФ утверждает, что средняя сумма пенсионных накоплений меньше 1 миллиона тенге на человека.



«Этих денег недостаточно, чтобы охватить всех. Вы понимаете, средняя продолжительность жизни в нашей стране по статистике у мужчин 72 года, у женщин 76 лет, в некоторых регионах люди живут дольше. Представьте, на сколько лет пенсии человеку хватит миллиона тенге? При этом, люди, кому сейчас меньше 39 лет, не будут получать солидарную пенсию. У них останется базовая от государства, которая составляет небольшую сумму, и накопительная выплата из ЕНПФ. Учитывая недостаточность накоплений, преждевременно говорить о возможности использования пенсионных накоплений на любые иные цели, кроме выплаты пенсий по достижению пенсионного возраста», - озвучила позицию Нурбуби Наурызбаева.



Иными словами, ЕНПФ заботится о самих гражданах, чтобы после выхода на пенсию они не остались без финансов.



«Да, вопрос широко обсуждается, изучается, смотрим международный опыт, но пока мы как ЕНПФ не готовы вносить конкретные предложения по вопросу, учитывая вышеизложенные обстоятельства», - говорит Нурбуби Наурызбаева. Более того, с нового года даже по достижении пенсионного возраста невозможно будет снять свои пенсионные накопления сразу. С 1 января 2018 года казахстанцы, вышедшие на пенсию по возрасту, смогут забрать деньги, накопленные в ЕНПФ в рамках обязательных пенсионных взносов и профессиональных пенсионных взносов только в виде ежемесячных выплат. Сразу всю сумму по достижении пенсионного возраста могут забрать лишь те, чьи накопления не превышают 12 минимальных пенсий.



«Законопроект, регламентирующий только ежемесячные выплаты из ЕНПФ был одобрен в 2015 году, но его введение было отложено на три года до 1 января 2018-го. Изменениям предшествовала аналитическая работа, изучался международный опыт. Основная цель такого нововведения- повысить эффективность совокупной пенсии и обеспечить базовые потребности человека», - говорит Нурбуби Наурызбаева.



Напомним, сейчас пенсия казахстанцев состоит из трех компонентов - базовой, солидарной (выплачивается на основе стажа по состоянию на 1998 год) и выплаты накоплений из ЕНПФ.