«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 23 Ноября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.22 KZT
  • €1 = 388.07 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На новой банкноте в 500 тенге увидели "чайку с Википедии"

Просмотров:346 Опубликовано: Сегодня, 14:17
На новой банкноте в 500 тенге увидели "чайку с Википедии"
© Sputnik
АСТАНА, 23 ноя — Sputnik. Пользователи сети сравнили чайку, изображенную на банкноте нового образца номиналом 500 тенге, с фотографией из Википедии (сетевая энциклопедия — прим.).

Птиц, кружащихся над Каспийским морем на оборотной стороне "пятисотки", внимательно рассмотрел казахстанец Кирилл Ковязин.



"Ну и я свои 500 копеек вставлю — Национальный Банк Казахстана, сколько стоила разработка новой купюры? Вот эта элитная ретушь и обработка в пиратской версии фотошопа во сколько обошлись бюджету? Скачать с википедии заглавное фото статьи про чаек почем нынче?— написал пользователь Кирилл Ковязин (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.).

По словам председателя Нацбанка Данияра Акишева, работа по созданию купюры была начата два года назад.

"В 2015 году был утвержден дизайн и начато производство. В этой связи дизайн и надписи на государственном языке выполнены на кириллице. Процесс производства банкнот очень длительный. Невозможно на ходу внести изменения", — прокомментировал Акишев.

Национальный банк выпустил в обращение купюры номиналом 500 тенге с измененным дизайном 22 ноября.

На лицевой стороне банкноты изображен монумент "Қазақ Елi" с правой стороны и летящие голуби посередине внизу. На оборотной — Каспийское море с чайками, где на заднем плане видны очертания контура карты Казахстана.

На новой банкноте в 500 тенге увидели "чайку с Википедии"
Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
crosh (Посетители) Сегодня, 16:46
_Китаец_, поддерживаю.
Из моего личного фотобанка с птицами можно отобрать дюжину а то и больше чаек в аналогичном положении - они все на одно лицо. Так что это фото не обязательно из Википедии.
Прочим, кому делать нечего, открою страшную тайну: почти все картинки на банкнотах (и не только в РК) не рисуются с нуля, а срисовываются в векторном виде с фотографий.
А заслуга художника банкнот не в том, что он удачно "скопипастил" изображение с фотки, а в том, что правильно передал его в векторах и правильно создал композицию, удовлетворив требования заказчика.
Кто все же не согласен - попробуйте сами правильно отвекторить фотку, любую, на ваш выбор.
 
-1
  • nadiuna
 Не поддерживаю Поддерживаю
Grand (Посетители) Сегодня, 15:39
Никакой это не плагиат, посмотрите правила Википедии и Викисклада

там принимаются только свободые от авторских прав картинки и Википедия приветсвует их распространение

кроме того, вижно что фото перерисовано в векторах, вы спокойно можете нарисовать Джоконду, это будет ваш рисунок
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • nadiuna
  • Tima1104
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:24
Вот это точно плагиат. Тупо взяли и вставили на национальную валюту. Реально позорище
 
-2
  • nadiuna
  • Tima1104
 Не поддерживаю Поддерживаю
сембай (Посетители) Сегодня, 14:34
Надо же радоваться - наше море, наши чайки!
Работать тебе надо Ковязин, а не сравнения искать!
 
-2
  • nadiuna
  • Tima1104
 Не поддерживаю Поддерживаю
_Китаец_ (Посетители) Сегодня, 14:26
Кириллу Ковязину скучно вот сидит в сети сравнивает. Чайки все одинаковы и летают одинаково тоже мне сенсация с википедии.

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика