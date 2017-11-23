На новой банкноте в 500 тенге увидели "чайку с Википедии"

АСТАНА, 23 ноя — Sputnik. Пользователи сети сравнили чайку, изображенную на банкноте нового образца номиналом 500 тенге, с фотографией из Википедии (сетевая энциклопедия — прим.).Птиц, кружащихся над Каспийским морем на оборотной стороне "пятисотки", внимательно рассмотрел казахстанец Кирилл Ковязин."Ну и я свои 500 копеек вставлю — Национальный Банк Казахстана, сколько стоила разработка новой купюры? Вот эта элитная ретушь и обработка в пиратской версии фотошопа во сколько обошлись бюджету? Скачать с википедии заглавное фото статьи про чаек почем нынче?— написал пользователь Кирилл Ковязин (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.).По словам председателя Нацбанка Данияра Акишева, работа по созданию купюры была начата два года назад."В 2015 году был утвержден дизайн и начато производство. В этой связи дизайн и надписи на государственном языке выполнены на кириллице. Процесс производства банкнот очень длительный. Невозможно на ходу внести изменения", — прокомментировал Акишев.Национальный банк выпустил в обращение купюры номиналом 500 тенге с измененным дизайном 22 ноября.На лицевой стороне банкноты изображен монумент "Қазақ Елi" с правой стороны и летящие голуби посередине внизу. На оборотной — Каспийское море с чайками, где на заднем плане видны очертания контура карты Казахстана.