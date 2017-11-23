«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 23 Ноября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.22 KZT
  • €1 = 388.07 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Государство не защитит казахстанцев при мошенничестве с криптовалютами - Нацбанк

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 15:07
Государство не защитит казахстанцев при мошенничестве с криптовалютами - Нацбанк
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
В случае потери денег на операциях с криптовалютами рассчитывать на защиту государства казахстанцы не смогут. Такое разъяснение дали в Нацбанке РК в ответ на запрос Tengrinews.kz.

Как отметили в финрегуляторе, по законодательству Казахстана криптовалюты не являются деньгами, валютой или финансовым инструментом. Данная среда не регулируется государством. Более того, использование криптовалют в качестве средства платежа противоречит законодательству Республики Казахстан, отмечают в НБ РК.

"Обращаем внимание на то, что, несмотря на отсутствие прямых норм, регулирующих обращение криптовалют, их использование в качестве средства платежа противоречит законодательству Республики Казахстан. Законодательство Казахстана запрещает банкам второго уровня осуществлять деятельность (совершать операции, заключать сделки), не предусмотренную соответствующими законодательными актами. В отношении криптовалют указанное означает запрет на совершение любых сделок и операций (как собственных, так и клиентских) с криптовалютами", - пояснили в финрегуляторе.

Подчеркивается, что если граждане РК потеряют деньги при инвестировании в криптовалюты, заключении сделок с криптовалютами или пострадают в результате мошеннических действий, связанных с криптовалютами, то они не смогут получить помощь ни Нацбанка, ни судебных органов.

"Цена криптовалюты определяется исключительно спросом и предложением, построенным на доверии к ней. Данная сфера относится к высокорисковой, где абсолютно никто не гарантирует сохранность вложенных денег и нет защиты от недобросовестного поведения участников операции. Все должны понимать, что государство не может гарантировать реальную стоимость и сохранность средств по криптовалютам, у которых нет никакого обеспечения в виде реальных активов и юридически обязанных лиц", - сообщается в ответе Нацбанка РК.

Поясняется, что криптовалюте присущи децентрализованность, трансграничность хранения и распределения. Это приводит к тому, что определить резидентство участников сети, администратора становится затруднительно. Так, элементы системы криптовалюты могут не только находиться в различных юрисдикциях, но и существовать в цифровом пространстве, которое может быть полностью недоступно для отдельного государства.

"Национальный Банк РК согласно законодательству Республики Казахстан рассматривает все поступающие обращения от физических и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Национального Банка, по существу обращений принимаются соответствующие меры. Что касается криптовалют, то данная среда не регулируется государством. Поэтому граждане, участвующие в операции с криптовалютами, или намеревающиеся осуществлять операции с криптовалютами на фоне высокой изменчивости цен, должны четко понимать и осознавать, что самостоятельно несут риски и ответственность за свои действия, связанные с криптовалютой, и не смогут рассчитывать на защиту со стороны государства, судебных органов. Национальный Банк РК неоднократно информировал и предостерегал граждан и юридических лиц, в том числе участников финансового рынка, о рисках, связанных с использованием криптовалют," - подытожили в финрегуляторе.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Додкин
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:36
Да уж мы как нибудь сами... Нам не привыкать dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • mr12
  • jokerok
  • Додкин
 Куратор (Посетители) Сегодня, 15:33
Государство не защитит казахстанцев при мошенничестве с криптовалютами - Нацбанк

Как может защитить казахстанцев тот, кто их сам постоянно разводит на бабки без всякой криптовалюты.

Совсем недавно очередная пирамида схлопнулась, не помню названия. Эту муть сюда тоже с согласия властей допускают. За определенную мзду, разумеется.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика