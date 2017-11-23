Государство не защитит казахстанцев при мошенничестве с криптовалютами - Нацбанк

В случае потери денег на операциях с криптовалютами рассчитывать на защиту государства казахстанцы не смогут. Такое разъяснение дали в Нацбанке РК в ответ на запрос Tengrinews.kz.



Как отметили в финрегуляторе, по законодательству Казахстана криптовалюты не являются деньгами, валютой или финансовым инструментом. Данная среда не регулируется государством. Более того, использование криптовалют в качестве средства платежа противоречит законодательству Республики Казахстан, отмечают в НБ РК.



"Обращаем внимание на то, что, несмотря на отсутствие прямых норм, регулирующих обращение криптовалют, их использование в качестве средства платежа противоречит законодательству Республики Казахстан. Законодательство Казахстана запрещает банкам второго уровня осуществлять деятельность (совершать операции, заключать сделки), не предусмотренную соответствующими законодательными актами. В отношении криптовалют указанное означает запрет на совершение любых сделок и операций (как собственных, так и клиентских) с криптовалютами", - пояснили в финрегуляторе.



Подчеркивается, что если граждане РК потеряют деньги при инвестировании в криптовалюты, заключении сделок с криптовалютами или пострадают в результате мошеннических действий, связанных с криптовалютами, то они не смогут получить помощь ни Нацбанка, ни судебных органов.



"Цена криптовалюты определяется исключительно спросом и предложением, построенным на доверии к ней. Данная сфера относится к высокорисковой, где абсолютно никто не гарантирует сохранность вложенных денег и нет защиты от недобросовестного поведения участников операции. Все должны понимать, что государство не может гарантировать реальную стоимость и сохранность средств по криптовалютам, у которых нет никакого обеспечения в виде реальных активов и юридически обязанных лиц", - сообщается в ответе Нацбанка РК.



Поясняется, что криптовалюте присущи децентрализованность, трансграничность хранения и распределения. Это приводит к тому, что определить резидентство участников сети, администратора становится затруднительно. Так, элементы системы криптовалюты могут не только находиться в различных юрисдикциях, но и существовать в цифровом пространстве, которое может быть полностью недоступно для отдельного государства.



"Национальный Банк РК согласно законодательству Республики Казахстан рассматривает все поступающие обращения от физических и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Национального Банка, по существу обращений принимаются соответствующие меры. Что касается криптовалют, то данная среда не регулируется государством. Поэтому граждане, участвующие в операции с криптовалютами, или намеревающиеся осуществлять операции с криптовалютами на фоне высокой изменчивости цен, должны четко понимать и осознавать, что самостоятельно несут риски и ответственность за свои действия, связанные с криптовалютой, и не смогут рассчитывать на защиту со стороны государства, судебных органов. Национальный Банк РК неоднократно информировал и предостерегал граждан и юридических лиц, в том числе участников финансового рынка, о рисках, связанных с использованием криптовалют," - подытожили в финрегуляторе.