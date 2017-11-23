Миллиарды пенсионных денег казахстанцев снова оказались в проблемных банках

Глава Единого накопительного пенсионного фонда Нурбуби Наурызбаева рассказала о судьбе пенсионных активов, вложенных в RBK, "Казинвестбанк" и Delta Bank, сообщает Sputnik Казахстан.



В Bank RBK хранятся миллиарды пенсионных тенге, но, по словам Наурызбаевой, им ничего не угрожает.



"Что касается банка RBK, с учетом программы оздоровления, которая принята в отношении этого банка, там есть порядка 49 миллиардов пенсионных активов. И с учетом тех мер, которые собирается предпринимать Национальный банк с акционерами данного банка, какого-либо риска невозврата этих денег нет, то есть они будут обслуживаться в обычном режиме", — прокомментировала Наурызбаева на пресс-конференции.



Также Наурызбаева рассказала о судьбе пенсионных активов, находящихся в лишенных лицензий "Казинвестбанк" и Delta Bank.



"В двух банках — "Казинвест" и Delta — пенсионных активов просроченных нет. То есть они были погашены до отзыва лицензий", — пояснила она.



RBK — один из крупных банков в Казахстане, занимает 9-е место по размеру активов, и его банкротство, по мнению аналитиков, может привести к непредсказуемым последствиям для финансового сектора страны. О том, что у банка возникли проблемы, стало известно в начале октября.



Также в начале октября Национальный банк отозвал лицензию у Delta Bank из-за систематических нарушений требований банковского законодательства.



В конце прошлого года Национальный банк сообщил о лишении АО "Казинвестбанк" лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.



В 2014 году ЕНПФ инвестировал более 71 миллиарда тенге в Межбанк Азербайджана. В мае этого года банк объявил о банкротстве. Казахстанские власти заявили, что не допустят потери пенсионных денег, вложенных в азербайджанский банк.



В июле Международный банк Азербайджана объявил о принятии плана реструктуризации. Из трех возможных опций абсолютное большинство кредиторов проголосовало за обмен текущих обязательств банка в иностранной валюте на новые облигации банка и государства.



Эта схема не дает практически никаких рисков, но почти не приносит прибыли: долг банка обменяют на государственные ценные бумаги Азербайджана сроком на 15 лет и со ставкой 3%. Это значит, что 71,3 миллиарда тенге пенсионных денег казахстанцев инвестированы в чужую экономику с доходом намного ниже инфляции.