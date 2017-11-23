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Миллиарды пенсионных денег казахстанцев снова оказались в проблемных банках

Просмотров:262 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Миллиарды пенсионных денег казахстанцев снова оказались в проблемных банках
фото: Sputnik
Глава Единого накопительного пенсионного фонда Нурбуби Наурызбаева рассказала о судьбе пенсионных активов, вложенных в RBK, "Казинвестбанк" и Delta Bank, сообщает Sputnik Казахстан.

В Bank RBK хранятся миллиарды пенсионных тенге, но, по словам Наурызбаевой, им ничего не угрожает.

"Что касается банка RBK, с учетом программы оздоровления, которая принята в отношении этого банка, там есть порядка 49 миллиардов пенсионных активов. И с учетом тех мер, которые собирается предпринимать Национальный банк с акционерами данного банка, какого-либо риска невозврата этих денег нет, то есть они будут обслуживаться в обычном режиме", — прокомментировала Наурызбаева на пресс-конференции.

Также Наурызбаева рассказала о судьбе пенсионных активов, находящихся в лишенных лицензий "Казинвестбанк" и Delta Bank.

"В двух банках — "Казинвест" и Delta — пенсионных активов просроченных нет. То есть они были погашены до отзыва лицензий", — пояснила она.

RBK — один из крупных банков в Казахстане, занимает 9-е место по размеру активов, и его банкротство, по мнению аналитиков, может привести к непредсказуемым последствиям для финансового сектора страны. О том, что у банка возникли проблемы, стало известно в начале октября.

Также в начале октября Национальный банк отозвал лицензию у Delta Bank из-за систематических нарушений требований банковского законодательства.

В конце прошлого года Национальный банк сообщил о лишении АО "Казинвестбанк" лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.

В 2014 году ЕНПФ инвестировал более 71 миллиарда тенге в Межбанк Азербайджана. В мае этого года банк объявил о банкротстве. Казахстанские власти заявили, что не допустят потери пенсионных денег, вложенных в азербайджанский банк.

В июле Международный банк Азербайджана объявил о принятии плана реструктуризации. Из трех возможных опций абсолютное большинство кредиторов проголосовало за обмен текущих обязательств банка в иностранной валюте на новые облигации банка и государства.

Эта схема не дает практически никаких рисков, но почти не приносит прибыли: долг банка обменяют на государственные ценные бумаги Азербайджана сроком на 15 лет и со ставкой 3%. Это значит, что 71,3 миллиарда тенге пенсионных денег казахстанцев инвестированы в чужую экономику с доходом намного ниже инфляции.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 6 )

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babnik (Посетители) Сегодня, 17:14
Слов нет какие далекие от народа люди там сидят царки хреновы.
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:55
Нормально так ребята устроились.
Образование платное, комуналка платная, медицина страховая (читай платная), на пенсию сами себе зарабатываем (при этом еще и воруют оттуда).
Возникает вопрос: а зачем мы налоги платим??? Походу только для того, чтобы кормить несметную армию ожиревших, обнаглевших чиновников....
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:35
Голос слаще сиропа, кожа цвета ванили.
Твои губы опять не туда угодили (с) crazy
 
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  • zhanino
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 Куратор (Посетители) Сегодня, 16:24
Чую, на пенсию без штанов выйдем. Зато независимые до безобразия.
 
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 шаман (Посетители) Сегодня, 16:23
вспомнил детскую считалку
"Мы делили апельсин,
Много нас, а он один."

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 16:21
Вы уже сразу начинайте расстреливать при оформлении пенсии чего тянуть то?
Больше писать нечего остальное маты.
Даже дурак на грабли второй раз не наступит!!!
 
 

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