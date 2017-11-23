Нацбанк предложил конвертировать долги валютных ипотечников по курсу 188,35 за доллар

Нацбанк РК по поручению Главы государства разработал варианты оказания помощи ипотечным заёмщикам. Об этом рассказал начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБРК Александр Терентьев.



В апреле 2017 года Нурсултан Назарбаев дал Национальному банку РК поручение внести предложения о целесообразности расширения программы рефинансирования ипотечных жилищных займов.



Нацбанк провёл анализ и выявил следующие проблемные моменты:



- проведённые в 2009, 2014 и 2015 годах корректировки курса нацвалюты привели к росту долговой нагрузки заёмщиков, получивших займы в иностранной валюте, но не имеющих в ней дохода. Нагрузка выросла более чем в 2,7 раза, это привело к неспособности исполнения обязательств по займу;

- программа не охватывает валютных заёмщиков, получивших займы до 2004 и после 2009 года;

- за последние 10 лет жильё в долларовом эквиваленте потеряло практически 55% стоимости. Возможная реализация залогового имущества не покроет в полном объёме обязательств валютных заёмщиков.



По итогам мониторинга ипотечного рынка определены наиболее уязвимые категории заёмщиков: валютные заёмщики и заёмщики, относящиеся к уязвимым слоям населения.



Нацбанк, учитывая всё это, внёс следующие предложения по оказанию помощи ипотечным заёмщикам:



1. Одномоментная конвертация задолженности по обеспеченным жилой недвижимостью и полученным до 1 января 2016 года валютным займам физических лиц в тенге по курсу на 18 августа 2015 года – 188,35;

2. Предоставление банкам права сдавать в долгосрочную аренду недвижимое имущество, перешедшее в собственность банка в результате обращения, с правом обратного выкупа.



Александр Терентьев сообщил, что предложения направлены в администрацию Президента. Для их реализации в ближайшее время предстоит работа с Правительством. Для осуществления второго пункта необходимы поправки в законодательство РК.