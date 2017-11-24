Повесившему флаг на окно кызылординцу придется выплатить штраф

В Кызылорде в специализированном административном суде завершилось рассмотрение жалобы Султана Тумашинова на постановление МПС УВД от 29 октября 2017 года. Он требовал отмены штрафа в размере 453 тысяч 800 тенге за вывешенный у окна государственный флаг Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.



Третье по счету заседания состояло из прений сторон, и длилось всего несколько минут. После чего судья Кумис Еспенбетова удалилась на совещание. Через час она огласила свое решение.



«Постановление начальника МПС УВД города Кызылорда майора полиции Кудайбергенова от 29 октября 2017 года в отношении Султана Тумашинова по части 1 статьи 458 КоАП РК о наложении административного штрафа на сумму 453 тысяч 800 тенге оставлено без изменений. Жалобу Тумашинова оставить без удовлетворения.



Постановление вступает в силу с момента оглашения. Постановление может быть пересмотрено в кассационном порядке путем подачи ходатайства согласно трем статьям 839, 848 и 851 КоАП РК».



Следующим днем в стенах областного суда прошел брифинг, в ходе которого судья Еспенбетова, вместе с куратором административного суда, судьей областного суда Молдабеком Ахметовым ответила на вопросы СМИ по вынесенному решению.



Она рассказала, что, изучив материалы, заслушав пояснения Тумашинова, участкового инспектора, капитана полиции МПС ГУВД Ерназарова, заключение прокурора оставила постановление без изменений, а жалобу Тумашинова без удовлетворения по ряду по ряду оснований.



«Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных символах РК» - государственный флаг РК может устанавливаться на других зданиях, помещениях по желанию их владельцев.



Порядок использования, размещения государственного флага и его изображения определяются правительством РК. Государственный флаг независимо от его размеров должен соответствовать национальному стандарту.



Согласно статье 13 граждане РК, также лица, находящиеся на территории РК, обязаны уважать государственные символы РК. Согласно статье 15 нарушение законодательства РК регулирующее изготовление, использование государственных символов РК влечет ответственность, установленную законами РК".



Судья уточнила, какие помещения не подходят для размещения флага.



«По материалам дела, по адресу мкр. «Арай-2», дом 4, кв. 32 в которой проживает Тумашинов не является зданием, помещением, а жилым помещением. Так как согласно пунктам 42 и 47 статьи 2 закона РК «О жилищных отношениях» помещение - отдельное внутреннее пространство в жилом доме, в жилом здании. Границей каждого помещения является внутренняя неотделанная поверхность стен, пола и потолка, межэтажных перекрытий помещения. Если иное не предусмотрено законодательством РК или соглашением между собственниками жилое помещение, квартира, отдельное помещение назначено для постоянного проживания, включающее как жилую площадь, так и не жилую площадь жилища».



Также она сообщила, в каких случаях флаг может использоваться для выражения патриотизма.



«Также согласно подпунктам 4, 5 пункта 2 Правил использования, установления, размещения государственного флага, государственного герба РК, их изображения, также текста государственного гимна РК, государственный флаг РК может использоваться, устанавливаться, размещаться физическим и юридическим лицами в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан в рамках публичных мероприятий и действий индивидуального выражения. Использование государственного флага не допускается с нарушением требований национального стандарта».



Флаг у Тумашинова был вывешен в спальне, нарушая вышеуказанные нормы.



«Как выше установлено, государственный флаг был вывешен в нарушение указанных норм в спальной комнате квартиры Тумашинова. То есть в индивидуальном жилом помещении. В соответствие с частью 2 статьи 784 орган, суд, осуществляющий производство по делу об административном правонарушении оценил доказательства по своим внутренним убеждениям, основанным на всестороннем, полном и объективном рассмотрении доказательств в их совокупности руководствуясь законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы».



Судья отметила, что Тумашинов сам не отрицает тот факт, что сам повесил флаг на окне своей спальной комнаты.



«Доводы Тумашинова о том, что государственный флаг на окне своей спальной комнаты квартиры повесил с целью патриотизма, в судебном заседании подтверждения не нашли».



Также в суде объяснили, что возможности отменить данное постановление не имеют, так как руководствуются только законами и нормативными постановлениями Верховного суда, а предупреждение не предусмотрено законом.



На вопрос, не понизит ли патриотизм данное решение суда, ответил судья облсуда Молдабек Ахметов.



"Репортер местного телеканала мне рассказала, что ей сказал Тумашинов. Он переехал в новую квартиру и закрыл окно флагом. Если так он говорит, значит, он нарушает правила использования нашего флага. Если он так говорит, зачем нам лезть, что он правильно использовал?! Где и как должен использоваться, есть в законе.



В спорте флаг использовать можно. Это мой успех, я его восхваляю, я спортсмен же, я бегу, на нем валяюсь, это допустимо. Можешь на шею повесить и бежать".



На вопрос не отпугнет ли данный момент людей вывешивать дома флаг, судья ответил, что, наоборот, повысить их ответственность. Не каждый человек будет вывешивать флаг. Зато правильно будет использоваться.



Между тем, стало известно, что коллектив компании, в которой работает Султан, готов выйти на мирный пикет в его поддержку, после получения разрешения от местных властей.



Напомним, соседка, живущая напротив дома Султана Тумашинова в Кызылорде, не называя своего имени, сообщила, что казахстанец использует флаг вместо занавески. В доказательство она прислала фото.