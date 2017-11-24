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Бозумбаев спрогнозировал цену на бензин в декабре

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:44
Бозумбаев спрогнозировал цену на бензин в декабре
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Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев в программе "Вопросы экономики" на телеканале "Хабар 24" озвучил предполагаемую стоимость бензина на конец этого года. Полную версию программы опубликовал на своей странице в Facebook её ведущий, экс-вице-министр по инвестициям и развитию Рахим Ошакбаев. Об этом сообщает Zakon.kz.

"Ценообразование на внутреннем рынке – сложный процесс, и прогнозы достаточно делать сложно. Но на недалекую перспективу могу сказать, что касается декабря. С учётом того, что в Павлодарском НПЗ заработала наконец установка каталитического крекинга и Павлодарский НПЗ выше четырёх тысяч тонн высокооктанового 92-95 бензина теперь даёт, а Атырау – 2,6, три тысячи тонны грузит Шымкент, то доля российского бензина в декабре должна уменьшиться. Я думаю, 20-25% максимум. И, если нефтяники на внутреннем рынке не поднимут цены при поставке нефти, это даёт осторожный оптимизм говорить о том, что цена пойдёт вниз, от отметки 161 тенге в сети "КазМунайГаз", 162 тенге в сети Sinooil. Ожидаем, что снижение должно быть уже в конце ноября – начале декабря", – сообщил министр.

Канат Бозумбаев подчеркнул, что ситуация, которая была с бензином в сентябре, стабилизировали.

"Сейчас ситуация с бензином стабильная. С дизтопливом рынок тоже будет стабильным. Импортом закроем свои внутренние проблемы. Ну, а все остальное поправим совместно с "КазМунайГазом", – сказал министр энергетики.

Источник: zakon.kz
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