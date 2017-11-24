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Алматинец продал квартиру, чтобы угонять дорогие внедорожники

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:48
Алматинец продал квартиру, чтобы угонять дорогие внедорожники
Иллюстративное фото с сайта rybinskcity.ru
Полицейские задержали в Алматы 45-летнего мужчину, подозреваемого в угоне дорогого внедорожника. Совершить преступление ему помогала его 35-летняя сожительница, сообщили NUR.KZ в пресс-службе городского ДВД.

Как сообщили в полиции, гражданин В. и гражданка Д. до недавних пор продавали одежду на одном из городских рынков.

«В какой-то момент у мужчины возник умысел преступного обогащения, и он решил попробовать себя на криминальном поприще, а именно в угонах чужих машин. Для начала гражданин В. продал свою квартиру и за 27 тысяч долларов посредством интернета приобрел устройство для считывания кодов транспортных средств", - рассказал подробности преступной схемы начальник Управления криминальной полиции ДВД Алматы подполковник полиции Жанболат Зиадин.

В свои планы мужчина посвятил свою сожительницу и уже вместе они принялись искать подходящий для угона автомобиль.

"Выбор пал на авто марки «Тойота Хайландер», принадлежащий жителю Бостандыкского района Алматы. Заблаговременно парочка нашла аварийную машину с аналогичными характеристиками и приобрела ее за 2 миллиона тенге.

Правда, впоследствии предприимчивый гражданин В. за 1 миллион тенге сбывает эту машину по запчастям, оставляет себе только технический паспорт и планку с номером кузова. К этому моменту у него уже была договоренность с мастерами, готовыми за 300 тысяч тенге переставить эту плану на угнанное авто», - рассказал Жанболат Зиадин.

Преступная кульминация имела место в ночь на 27 октября. Гражданка Д. у подъезда дома дождалась владельца запримеченного авто, прошла с ним в лифт и с помощью устройства считала данные с хозяйского пульта. Уже спустя две минуты «Хайландер» был угнан.

Созданная следственно-оперативная группа вычислила СТО, где криминальное авто готовили к дальнейшему сбыту, поскольку гражданин В. на допросе признался, что планировал продать похищенный автомобиль.

"Однако его план потерпел фиаско. Сейчас мужчина находится под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении соучастницы преступления", - сообщил подполковник Зиадин.

Уголовное дело по данному факту расследуется по статье 188 ч.3 УК РК.
Источник: Nur.kz
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