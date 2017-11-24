Залетела на Каспийское море, перепутала - Нацбанк о чайке на купюре номиналом 500 тенге

В Сети бурно обсуждается происхождение изображения чайки на новой банкноте номиналом 500 тенге. Как сообщает телеканал КТК, блогеры нашли в нем сходство со снимком известного швейцарского фотографа.



"То, что там использовано фото швейцарского достаточно знаменитого фотографа, который занимается именно дикой природой, наверняка без его уведомления, у меня лично вызвало это большое удивление и вопрос по авторскому праву. Как это все проводилось? Видно, что это просто взята стоковая фотография низкого качества. Непосредственно ее выдернули из Википедии и все. Отличный дизайн, все шикарно, но вот эта фотография чайки, она просто бросилась в глаза не только мне. Даже не я первый начал", - говорит блогер Кирилл Ковязин.



В свою очередь, в Нацбанке пояснили, что чайка - залетная.



"Я не буду комментировать, в какой позиции находится чайка. Я считаю, это вообще абсурд - комментировать то, что отдельные граждане пытаются в "Фейсбуке" извратить. Залетная это чайка. Залетела она на Каспийское море. Перепутала. Кого там интересует по поводу изображений на новой банкноте, мы завтра организуем комментарий с нашими экспертами, специалистами, которые вам прокомментируют. Вы можете древо разобрать этой чайки, ее происхождение, залом крыльев, поворот головы, мах крыла, проведете идентификацию этой чайки", - сказал директор департамента по защите прав потребителей финансовых услуг Нацбанка РК Александр Терентьев.



Напомним, новую банкноту номиналом 500 тенге председатель Национального Банка РК Данияр Акишев презентовал 22 ноября 2017 года.



"С 22 ноября на территории Казахстана выходит в обращение новая банкнота номиналом 500 тенге с измененным дизайном. Банкнота высокого номинала. Вид новой банкноты соответствует дизайну более высоких номиналов. На ней изображены монумент "Қазақ Елі" и летящие голуби, на оборотной стороне - Каспийское море на фоне контура карты Казахстана. Надпись на банкноте выполнена кириллицей, так как работы были начаты в 2015 году", - сообщил он.



В отношении банкноты старого образца Акишев сообщил, что она является равнозначной и обязана приниматься до 10 июня 2020 года, затем старая банкнота будет изъята. Хотя в Нацбанке полагают, что банкнота будет изъята намного раньше естественным путем.