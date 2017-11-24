В WikiLeaks опубликовали о психическом заболевании Атамбаева - Токаев

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В Викиликс опубликовано сообщение посла США Янга со ссылкой на данные турецких докторов о психическом заболевании Атамбаева и его пристрастии к алкоголю, что усугубляет паранойю. Тогда все становится понятным! Остаётся пожелать ему выздоровления.— Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 24 ноября 2017 г.
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