В WikiLeaks опубликовали о психическом заболевании Атамбаева - Токаев

В Викиликс опубликовано сообщение посла США Янга со ссылкой на данные турецких докторов о психическом заболевании Атамбаева и его пристрастии к алкоголю, что усугубляет паранойю. Тогда все становится понятным! Остаётся пожелать ему выздоровления. — Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 24 ноября 2017 г.



Спикер сената Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором говорится, что в WikiLeaks опубликовали информацию о психическом заболевании Алмазбека Атамбаева, передает Today.kz."В Викиликс опубликовано сообщение посла США Янга со ссылкой на данные турецких докторов о психическом заболевании Атамбаева и его пристрастии к алкоголю, что усугубляет паранойю. Тогда все становится понятным! Остается пожелать ему выздоровления", - написал Токаев.