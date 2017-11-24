Чем грозит запрет анонимных комментариев в Казнете: самоцензура и крах форумов

Мажилис Парламента РК одобрил во втором чтении поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций. Одна из самых обсуждаемых норм касается запрета на анонимное комментирование в Интернете. Журналисты и блогеры считают, что это может привести к самоцензуре и краху форумов в Казнете, передает Today.kz.



Согласно поправкам, комментировать любые новости, статьи и другие материалы в Сети казахстанцам можно будет лишь пройдя авторизацию посредством электронно-цифровой подписи (ЭЦП) или SMS-сообщения.



Директор правового медиацентра Диана Окремова, участвовавшая в обсуждении поправок в составе рабочей группы в мажилисе рассказала, как рассматривался законопроект.



"Во-первых, это не в начале (обсуждения - Прим. автора) закона же появилось. Эта статья появилась буквально недавно - министерство (информации и коммуникаций РК- Прим. автора) решило внести. Мы задавали вопросы, пытались депутатов переубедить, что нельзя такую норму принимать, но министерство было очень решительно настроено и ничего не получилось, к сожалению. Депутаты как-то быстро с этим согласились - сразу, даже не задавая особо вопросов", - отметила она.



Как это будет контролироваться технически министерством не разъяснялось, добавила юрист.



"Не совсем понятно, для чего это делается. Скорее всего для того, чтобы было легче выявлять нарушителей, которые что-то неправомерное напишут. Хотя сейчас это можно сделать без привязки к телефону. У нас к ответственности привлекают людей и без этого. По IP-адресу можно найти нарушителя - возбуждение розни, сепаратизм и так далее. Это, конечно, для министерства (информации и коммуникаций РК - Прим. автора) и правоохранительных органов дополнительное удобство, чтобы быстрей этих людей находить", - объяснила собеседница.

Директор правового медиацентра считает, если проект будет в итоге принят, для пользователей казахстанского сетевого пространства это станет своего рода самоцензурой.



"На мой взгляд, это такая форма самоцензуры для граждан. На всякий случай, бойтесь прежде, чем что-то писать", - отметила она.



Окремова не исключает, что эта норма может также привести к тому, что модераторы сайтов вообще отключат возможность комментирования на своих порталах или пользователям самим будет лень проходить регистрацию и они перестанут делиться мнениями.



"Как объясняли наши разработчики, главный аргумент был, что когда вы, например, в социальных сетях регистрируетесь, у вас просят номер телефона, то есть практически вся регистрация в социальных сетях, на сайтах происходит через номер телефона - как мы зарегистрировались в Facebook в начале один раз, свой телефона привязали и этого достаточно, не нужно это делать каждый раз. Но опять же эта норма так нечетко сформулирована, люди задаются вопросами, каким образом это будет происходить", - сообщила она.



Юрист отметила и другую важную и пока не разъясненную деталь - как казахстанцы будут комментировать материалы иностранных сайтов.



"Самые сложные вопросы, которые остаются без ответа, связаны с сайтами, которые не находятся в Казахстане. Получается, владельцы их зарубежные, они не подпадают под действие нашего закона. Каким образом они будут это контролировать - непонятно абсолютно", - сообщила Окремова.

Также у собеседницы есть опасения, что сайты работающие, к примеру, в сфере авто или недвижимости, потеряют своих клиентов.



"Насколько я помню, там необязательно отправлять никакие SMS сейчас, а если вступит в норму этот закон, то будут дополнительные расходы. Если несколько тысяч человек в день оставляют там объявления, комментируют - каким образом все будет это отслеживаться, потому что таких сайтов много, людей много, которые все это пишут, поэтому мне, например, интересно, как они это технически это будут делать", - заключила Окремова.



Казахстанский политолог Марат Шибутов обеспокоен тем, что инициатива правительства может привести к "краху" форумов - открытых диалоговых площадок с неограниченным количеством участников.



Популярный пользователь Facebook Талгат Калиев пишет на своей странице о том, что не является сторонником анонимного комментирования, но считает при этом, что регистрация через ЭЦП или SMS "перебор".



"Достаточно представить, каких затрат потребует "апгрейд" сайтов до этих опций, каких мощностей нужны сервера для обработки и хранения такого объема данных. И нельзя забывать о хроническом недоверии населения. Которое, кстати, трудно назвать необоснованным. У нас не могут обеспечить надежность хранения персональных данных в ЦОНах, успешно войти на сайт электронного правительства считается большой удачей, а тут еще и ради комментария на сайте придется каждый раз ЭЦП доставать", - пишет он.



Стоит отметить, что эту норму, все-таки еще могут отменить - законопроект предстоит рассмотреть депутатам сената. После он будет отправлен на подпись Президента РК.



Обсуждение законопроекта



24 сентября 2016 года глава МИК РК сообщил о размещении в Интернете концепции законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций" и пригласил пользователей активно подключаться к обсуждению документа. При этом он пообещал учесть все пожелания и комментарии. 7 октября Даурен Абаев повторил обещание и опроверг сложившееся мнение о том, что нормами законопроекта в числе прочего предусматривается установление тотального контроля над отечественной блогосферой. Министр рассказал о том, что поправка о статусе блогеров вызвала широкий резонанс.



11 ноября на "Медиа Құрылтай-2016" в Алматы глава МИК РК разъяснил норму о разрешении на публикацию от героя материалов в СМИ. Даурен Абаев подчеркнул, что предложенные поправки еще не внесены и подлежат доработке, а по поводу указанной нормы он заверил, что уже внесены изменения. По словам министра, речь идет не обо всех персональных данных, а о данных ограниченного доступа: это данные удостоверения личности, индивидуальные идентификационные номера, личные телефоны, адрес местожительства, место работы, условия трудового договора и так далее.



24 ноября 2016 года глава МИК на заседании рабочей группы по разработке нового законопроекта сообщил, что в Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан поступило более 200 предложений по поправкам в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информации и коммуникаций".



19 января 2017 года стало известно, что министерство отказалось от нормы по добровольной регистрации блогеров и деанонимизации.



27 сентября глава МИК РК Даурен Абаев высказался о планируемой поправке в законодательство по вопросам информации и коммуникаций, согласно которой журналисты должны будут получать согласие на распространение личной, семейной, врачебной, банковской и коммерческой тайн. По словам министра, поправка не помешает представителям СМИ проводить журналистские расследования и дальше писать о дорогом имуществе чиновников.