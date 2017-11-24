"Полицейский" с грустными глазами выманил у доверчивой алматинки миллион тенге

В Алматы полицейские задержали 23-летнего жителя области, который, выдавая себя за полицейского, обманывал горожан, пользуясь их доверчивостью, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.



Как сообщили в полиции, с заявлением о мошенничестве к стражам порядка обратилась молодая женщина.



По ее словам, с мужчиной, представившимся сотрудником полиции, она познакомилась в социальных сетях в начале текущего месяца. Он рассказал историю о том, что его мать, якобы, серьезно больна и нуждается в дорогостоящем лечении.



"Войдя в доверие, новый знакомый обманным путем завладел денежными средствами в сумме 1 миллион 86 тысяч тенге. А впоследствии, по данным заявительницы, он перестал отвечать на звонки.



При этом, гражданка К. до последнего была уверена, что этот человек действительно служит в полиции. При общении с ней он делился фотографиями в мундире и рассказывал истории из, якобы, своих служебных будней", - рассказал детали дела начальник Управления собственной безопасности ДВД города Алматы полковник полиции Айдын Кабдулдинов.



"В первую очередь мы приступили к установлению личности подозреваемого. Как и следовало ожидать, анкетные данные, указанные на его страницах, вымышленные. Этот человек к органам внутренних дел и другим правоохранительным структурам никакого отношения не имеет", - пояснил полковник.



По его словам, вычислить и задержать фигуранта не составило особого труда.



В настоящее время гражданин А. привлечен к уголовной ответственности по статье 190 ч.1 УК РК. Мужчина сразу же признался в совершенном преступлении и отметил, что чужие деньги уже успел потратить на собственные нужды.



Как отметили в полиции, "своими противоправными действиями мужчина нанес существенный урон имиджу и авторитету казахстанской полиции".



"Мы не исключаем, что, возможно, подозреваемый и ранее таким же образом мог совершить преступления.



В этой связи, призываем граждан внимательно всмотреться в это лицо и, в случае опознания, связаться с нами по телефонам: 254-47-86; 254-49-81 и 298-51-34», - подытожил полковник Кабдулдинов.