Ермекбаев объяснил, зачем нужно запретить закрывающую лицо одежду

Министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев рассказал о возможном запрете на ношение предметов одежды, скрывающих лицо, передает Tengrinews.kz.



Об этом глава ведомства сообщил в ходе брифинга для представителей дипломатического корпуса по обсуждению законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений".



"Проект предлагает запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, скрывающих лицо. Мы собираемся запретить ношение одежды, которая не позволяет идентифицировать человека. При подготовке этих норм изучалось мнение граждан, представителей НПО, госорганов, экспертов. Большое внимание было уделено применению международного опыта", - сказал в ходе брифинга Нурлан Ермекбаев.



Министр отметил, что эксперты пришли к мнению, что безопасность граждан требует введения таких мер.



"На самом деле это не касается напрямую религиозных вопросов, это действительно вопрос общественной безопасности. Но, в частности, ношение такой одежды, как, например, никаб, чадра, палаклава, паранджа или маски, препятствует правоохранительным органам в идентификации личности. Тем самым снижается эффективность мер по обеспечению общественной безопасности. Кроме того, это не характерно для нашего общества, и многих откровенно это беспокоит. Поэтому эта норма вводится именно в закон о профилактике правонарушений, а не в закон о религиозной деятельности и религиозных ассоциациях", - пояснил министр по делам религий и гражданского общества Казахстана.



Нурлан Ермекбаев отметил, что подобные нормы уже действуют в законодательствах других стран.



"Например, в Бельгии, Франции и ряде других государств. Они помогают охранять покой граждан, и наш законопроект предлагает внедрить этот опыт в Казахстане", - резюмировал Ермекбаев.