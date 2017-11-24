Советская традиция принудительной подписки на газеты и журналы

Человек читает газету в автобусе в Ашгабате. Иллюстративное фото

Директор Грузинской редакции Азаттыка Давид Какабадзе

Президент украинской ассоциации медиабизнеса Алексей Погорелов

После того как подписная кампания стала предметом обсуждения среди пользователей социальной сети, руководитель официального издания в Казахстане заявил, что они не прибегают к принудительной подписке. В некоторых постсоветских странах продолжают традицию принудительной подписки на газеты и журналы, однако есть страны, в которых от этой практики уже избавились.ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА ПОЛУЧИЛА ПРОДОЛЖЕНИЕ И В ЭТОМ ГОДУВ Казахстане продолжается подписная кампания на периодические печатные издания на 2018 год. Некоторые пользователи социальной сети Facebook пишут, что работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета, в этом году снова заставляют подписываться на периодические печатные издания.Житель Талдыкоргана Алмас Садырбаев на своей странице в социальной сети разместил пост о том, как в поселке Текели медсестру больницы, которая является матерью-одиночкой и одна содержит детей на свою небольшую зарплату, обязали подписаться на издания. Подписка на газеты и журналы женщине обошлась в 12 тысяч тенге.«Как можно защитить учителей, работников медицины, воспитателей от такого насилия? Разве эти издания, будь они неладны, не отбирают таким образом их кровно заработанные деньги? Люди, лишенные каких-либо прав боятся сказать что-либо. Опасаются обращаться с жалобами в прокуратуру и другие органы», – пишет Алмас Садырбаев. Принудительную подписку на газеты и журналы он называет «одним из видов коррупции» и призывает надзорные ведомства прекратить этот «беспредел».В течение двух дней этим постом в социальной сети поделились около 300 человек. Пользователи отмечают, что принудительная подписка на периодические издания в Казахстане осуществляется ежегодно.«Эта ситуация имеет место не только в Талдыкоргане. Всех работников государственных учреждений принуждают подписываться в «добровольном» порядке», – сообщает пользователь Гульжан Иксанова.Пользователь Facebook'а Марат Толибаев потребовал прекратить заставлять и «без того бедных работников социальной сферы» подписываться на государственные издания. По его мнению, «государство, вместо того чтобы научить руководителей СМИ работать рентабельно в соответствии с законами рынка, силой вынуждает читателей подписываться».«Принудительная подписка на издания, которая осуществляется еще в стенах школы, – наследие советского периода», – пишет Гульниза Смагулова.Пользователи сети пишут, что «врачи, учителя внутренне протестуют, но из-за боязни навлечь на себя гнев руководства и потерять работу вынуждены подписываться на ненужные им издания». Они подвергают критике «советскую» практику принудительной подписки, к которой прибегают опирающиеся на помощь властей некоторые центральные издания, ежегодно получающие огромные деньги из бюджета. Пользователи призывают к тому, чтобы читателям позволили самим выбирать, на какие издания им подписываться.Репортеры Азаттыка попытались взять комментарий в больнице Текели, которая оказалась в центре обсуждения в социальных сетях, однако получить ответ в этом учреждении по поднимаемой проблеме не удалось.«МЫ НЕ НАСТОЛЬКО ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В БОЛЬШОМ ТИРАЖЕ»Руководитель газеты «Егемен Казахстан» 21 ноября Дархан Кыдырали на своей странице в социальной сети Facebook ответил на критику в связи с подписной кампанией на периодические печатные издания.Руководитель газеты пишет: «Заявляем, что мы не прибегаем к принудительной подписке. Просим связаться с нами, если станете очевидцами принудительной подписки на нашу газету».Вместе с тем руководитель издания говорит, что в этом году на газету «Егемен Казахстан» подписалось рекордное количество людей. По словам Кыдырали, выделяемые государством деньги покрывают лишь третью часть расходов издания. Он говорит, что сумма финансирования газеты остается неизменной на протяжении четырех лет, однако из-за ежегодного подорожания краски и бумаги доля расходной части бюджетных денег снизилась. «По этой причине мы не настолько заинтересованы в большом тираже», – пишет Дархан Кыдырали.Пользователь социальной сети Талгат Есембеков под этим постом руководителя газеты оставил следующий комментарий: «В школе с учителей содрали 10 процентов с зарплаты. Ни чека, ни газеты не видим. Вы к этому отношения не имеете – это самое что ни на есть вымогательство». Он также высказал пожелание, «чтобы учителя подписывались по своей воле и прекратили подписку от школы».Эти газеты можно постелить на столы во дворе, когда устраиваются поминки. После гостей их можно собрать и выбросить. Водители делают из этих газет кульки, чтобы выплевывать в них использованный после закладки насвай.Переименованная в 1991 году газета «Егемен Казахстан» в советское время называлась «Социалистик Казахстан» и являлась изданием Коммунистической партии и Центрального исполнительного комитета. Сейчас газета, зарегистрированная как акционерное общество, указывает, что тираж издания составляет 170 тысяч экземпляров. В газете публикуются официальные законные акты, принятые президентом Казахстана, парламентом и правительством.По данным казахстанской неправительственной организации «Правовой медиа-центр», в 2014 и 2015 годы газете «Егемен Казахстан» на проведение государственной информационной политики из республиканского бюджета было выделено 877 миллионов 536 тысяч тенге.«ДЕЛАЮТ КУЛЬКИ ДЛЯ ПЛЕВКОВ»Принудительная подписка на центральные провластные газеты и журналы, которая осуществляется при использовании административных методов, имеет место не только в Казахстане, но и в некоторых постсоветских странах Центральной Азии.Писатель Аманмурад Бугаев, который живет в столице Туркменистана Ашгабате, говорит, что в стране насчитывается около 70 периодических изданий и 27 из них – газеты. По его словам, лишь одно-два издания, финансируемые несколькими предпринимателями, кроме социально-политических тем, поднимают и другие вопросы, которые не задевают за живое власти. После получения независимости центральную газету «Советский Туркменистан» переименовали в «Туркменистан», «Туркменская Искра» стала называться «Нейтральный Туркменистан». «Однако, несмотря на переименование, их содержание осталось прежним, и также сохранилась традиция принудительной подписки», – говорит Бугаев.– Те, кто работает в государственных органах, обязаны подписываться на эти две газеты. Кроме этого, есть и отраслевые газеты и журналы. К примеру, работники сферы культуры должны подписываться на ведомственный журнал «Культура». Жители Ашгабата должны подписываться на газету «Ашхабад», жители велаятов – на региональные издания. Таким образом, подписку на четыре газеты и один журнал нужно оформлять через каждые шесть месяцев. Полугодовая подписка на издания обходится в 120 манатов. Средняя заработная плата учителей – 600 манатов. 120 манатов – это большие деньги для нас, – говорит Бугаев.Аманмурад Бугаев говорит, что работники, отказавшиеся дать деньги на подписку, могут быть уволены под каким-либо благовидным предлогом. Поэтому они берут эти газеты, даже если и не читают их.– Эти газеты можно постелить на столы во дворе, когда устраиваются поминки. После гостей их можно собрать и выбросить. Водители делают из этих газет кульки, чтобы выплевывать в них использованный после закладки насвай, – говорит Аманмурад Бугаев.Репортер Узбекской реакции Азаттыка Лазиз Омилов говорит, что аналогичная ситуация наблюдается и в Узбекистане. По его словам, руководители государственных учреждений в основном заставляют работников подписываться на правительственную газету «Халк сузи» и издание правящей партии «Узбекистон овози».– Я окончил школу в 2009 году. Даже в то время в школе заставляли оформлять помесячную или полугодовую подписку. Мы только подписывались на эти газеты, но не ждали и не интересовались, когда они придут. В определенное время газеты приносили в школу и складывали в кучу. Мы брали понравившиеся газеты. Сейчас ситуация нисколько не изменилась, – говорит узбекский журналист.СТРАНЫ, ОТКАЗАВШИЕСЯ ОТ «СОВЕТСКОГО МЕТОДА»Традиция принудительной подписки на периодические издания, ставшие средством пропаганды властей, сохранилась в таких странах, как Таджикистан, Кыргызстан и Беларусь. Тем не менее некоторые постсоветские страны избавились от этой традиции.Директор Грузинской редакции Азаттыка Давид Какабадзе говорит, что в Грузии давно забыли о принудительной подписке.– О принудительной подписке мне не приходилось слышать со времен Брежнева. После приобретения независимости эта система осталась в прошлом. В целом в стране издается мало печатных газет. Все перешли в Интернет. Осталось несколько «желтых» газет. В свое время издания печатались тиражом в 200 тысяч экземпляров, сейчас их тираж составляет лишь несколько тысяч, – говорит Давид Какабадзе.Президент Украинской ассоциации медиабизнеса Алексей Погорелов говорит, что прошло 20 лет, как в стране прекратили заставлять подписываться на два государственных издания – «Голос Украины» (парламентский вестник Верховной Рады) и правительственный «Урядовый Курьер». На эти газеты, в которых публикуются официальные документы и принятые законы, в основном подписываются производственные учреждения и юристы, говорит он.– Принудительная подписка на региональные и ведомственные газеты – редкое явление. Однако это встречается. К примеру, предпринимателей заставляют покупать газету «Вестник налоговой службы». Такие издания постепенно исчезают или переходят в частную собственность. Последние несколько лет государство стало придерживаться политики отхода от медиавладения. Теперь осталось лишь общественное телевидение, – говорит Алексей Погорелов.Такой поворот в политике государства Погорелов объясняет так: «Прежде в медиасфере наблюдался застой, как при Брежневе. Сейчас многое изменилось. У людей нет желания просматривать "совковый" контент».В Казахстане насчитывается более двух тысяч официально зарегистрированных печатных изданий. По данным общественного фонда «Правовой медиа-центр», на государственную информационную политику в прошлом году в Казахстане потратили более 48 миллиардов тенге (более 150 миллионов долларов). Сообщалось, что эти деньги были выделены на подготовку положительных материалов, призванных формировать привлекательный образ государства. Однако представители фонда говорят об отсутствии критериев оценки эффективности расходования денег.