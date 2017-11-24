Мырзахметов прокомментировал слова Атамбаева о прекращении подачи воды в РК

Заместитель премьер-министра-министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов прокомментировал недавнее заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева о прекращении поставок воды в Казахстан, передает Today.kz По словам министра, принимать такое решение в одностороннем порядке не может ни одна страна.
"Во-первых, я думаю, это решение будет приниматься не только Кыргызстаном, потому что есть существующее международное право по использованию трансграничных рек. Кыргызстан должен придерживаться этих правил. Это во-первых. Во-вторых, у нас тоже имеются свои расчеты и мы ежегодно предпринимаем необходимые меры для того, чтобы обеспечить наших сельхозтоваропроизводителей необходимым объемом воды в вегетационный период", - сообщил Мырзахметов.
Также он отметил зависимость сельского хозяйства Казахстана от соседей.
"Определенная зависимость имеется, и зависимость имеется не только у нас, но и у Узбекистана, поскольку Узбекистан тоже находится в низовьях реки после Кыргызстана. Если даже Кыргызстан, допустим, примет какое-то другое решение, нежели то, которое сейчас имеется на сегодня по распределению воды по данному бассейну, то это затронет также интересы Узбекистана", - добавил министр.
По информации Мырзахметова, лимит Казахстана в бассейне реки Сырдарья составляет порядка 12-13 миллиардов кубометров воды в год.
Отметим, что во время итоговой пресс-конференции Алмазбек Атамбаев, еще будучи президентом Кыргызстана, заявил, что проблемы на границе с РК решатся, стоит только "выключить Казахстану воду на два дня".
"На самом деле постоянно приходилось решать тяжелейшие вопросы. То к нам приезжают чиновники из Казахстана с чемоданами, набитыми деньгами для совершения переворота, то эти проблемы с границей. На самом деле нам достаточно выключить Казахстану воду на два дня - сразу нормально начнут пропускать", - сказал Атамбаев.
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