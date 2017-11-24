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Мырзахметов прокомментировал слова Атамбаева о прекращении подачи воды в РК

Просмотров:492 Опубликовано: Сегодня, 14:19
Мырзахметов прокомментировал слова Атамбаева о прекращении подачи воды в РК
Фото: eco.kg
Заместитель премьер-министра-министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов прокомментировал недавнее заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева о прекращении поставок воды в Казахстан, передает Today.kz
По словам министра, принимать такое решение в одностороннем порядке не может ни одна страна.

"Во-первых, я думаю, это решение будет приниматься не только Кыргызстаном, потому что есть существующее международное право по использованию трансграничных рек. Кыргызстан должен придерживаться этих правил. Это во-первых. Во-вторых, у нас тоже имеются свои расчеты и мы ежегодно предпринимаем необходимые меры для того, чтобы обеспечить наших сельхозтоваропроизводителей необходимым объемом воды в вегетационный период", - сообщил Мырзахметов.

Также он отметил зависимость сельского хозяйства Казахстана от соседей.

"Определенная зависимость имеется, и зависимость имеется не только у нас, но и у Узбекистана, поскольку Узбекистан тоже находится в низовьях реки после Кыргызстана. Если даже Кыргызстан, допустим, примет какое-то другое решение, нежели то, которое сейчас имеется на сегодня по распределению воды по данному бассейну, то это затронет также интересы Узбекистана", - добавил министр.

По информации Мырзахметова, лимит Казахстана в бассейне реки Сырдарья составляет порядка 12-13 миллиардов кубометров воды в год.

Отметим, что во время итоговой пресс-конференции Алмазбек Атамбаев, еще будучи президентом Кыргызстана, заявил, что проблемы на границе с РК решатся, стоит только "выключить Казахстану воду на два дня".

"На самом деле постоянно приходилось решать тяжелейшие вопросы. То к нам приезжают чиновники из Казахстана с чемоданами, набитыми деньгами для совершения переворота, то эти проблемы с границей. На самом деле нам достаточно выключить Казахстану воду на два дня - сразу нормально начнут пропускать", - сказал Атамбаев.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 7 )

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botden (Посетители) Сегодня, 16:52
Швейк,
Главное чтобы все свои амбиции куда подальше засунули
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:44
У меня де да вю. Вот точно по такому же сценарию заваривалась каша между Украиной и Россией. То воду крымчанам перекроют, то опоры ЛЭП подорвут, то фуры на границе заморозят... И дошло все до АТО на Донбассе. Нам ещё только этого не хватало stena
 
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botden (Посетители) Сегодня, 16:11
Актау тургын уй с ними за одно что ли? Вечно проблемы с водой, вот и сейчас бегал к водовозке с ведрами. Спасибо хоть водовозку прислали.
 
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шаман (Посетители) Сегодня, 15:34
не дай бог еще Россия надумает воду перекрыть тогда вообще трындец будет

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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keyzet (Посетители) Сегодня, 15:27
Я с большим уважением отношусь к киргизским лидерам, но не будите в нас ярых патриотов, товарищи. И следите за базаром.
 
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 Oga_ST (Посетители) Сегодня, 15:07
есть существующее международное право по использованию трансграничных рек. Кыргызстан должен придерживаться этих правил.

Сразу в очко сыграло?Сразу про права вспомнили?А по какому это праву вы закрыли границу и ввели запрет на ввоз мяса и молочных продуктов из Киргизии?Или забыли про то,что у Киргизии тоже есть права как в ЕАЭС так и члена ВТО?Где их права?Атамбаев молодец.Один единственный козырь,но какой!
 
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 Ёж (Посетители) Сегодня, 14:38
На самом деле постоянно приходилось решать тяжелейшие вопросы. То к нам приезжают чиновники из Казахстана с чемоданами, набитыми деньгами для совершения переворота, то эти проблемы с границей. На самом деле нам достаточно выключить Казахстану воду на два дня - сразу нормально начнут пропускать", - сказал Атамбаев.

Мое уважение к этому человеку только растет.
 
 

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