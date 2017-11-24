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Руководители управлений здравоохранения 5 областей задержаны - Назарбаев

Просмотров:453 Опубликовано: Сегодня, 15:18
Руководители управлений здравоохранения 5 областей задержаны - Назарбаев
Фото ©Турар Казангапов
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром здравоохранения Елжаном Биртановым, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи Глава государства отдельно остановился на вопросах государственного регулирования цен на лекарственные препараты и борьбы с коррупцией в фармацевтической отрасли.

"После моего поручения разобраться с ценами привлечены к ответственности председатель Комитета по медицинским услугам и руководство компании "СК-Фармация". Руководители управлений здравоохранения пяти областей задержаны. В результате неправомерных действий с договорами происходит необоснованный рост цен на лекарства", - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев поручил обеспечить своевременную реализацию поставленных задач и организовать соответствующий контроль в сфере здравоохранения, в том числе процесса закупа лекарственных средств.

При этом Глава государства также напомнил о персональной ответственности Елжана Биртанова за курируемую отрасль.

В октябре стало известно, что глава "СК-Фармация" Максим Касаткин арестован на два месяца. Позже в Антикоррупционной службе разъяснили детали уголовного дела.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 16:24
Цитата: шаман
ой не к добру все это

Посмотрим.
 
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Grand (Посетители) Сегодня, 16:23
Цитата: сембай
Во будет хохма если за ним....


да уж лучше бы побыстрее пришли за ним, чем он нам городской бюджет и земельный фонд разбазарит
 
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  • Grand
 Normal (Посетители) Сегодня, 16:18
К сожалению, делаю плохие выводы по поводу нашего нового акима! Одних закрывают, других назначают! Запасаемся поп-корном и смотрим!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Normal
  • Тихо
  • Grand
  • бася
  • Vladimir_aktau
 сембай (Посетители) Сегодня, 16:13
Наверное не зря его забирал с собой Кушербаев: Руководитель отдела строительства, заместитель руководителя Управления строительства Кызылординской области (2013-2014);
· Руководитель Управления государственных закупок Кызылординской области (07.08.2014 - 03.2016)
· Директор департамента ТОО «СК-Фармация» (с 03.2016)
Во будет хохма если за ним....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Normal
  • Тихо
  • бася
  • Vladimir_aktau
 Grand (Посетители) Сегодня, 15:54
Посмотрите от куда пришел новый аким Актау, и судя по бэкграунду он имел отношения к закупкам/махинациям, во точно, из копии протокола

Ниязов
Галымжан
Мукырович
- директор Департамента правового обеспечения и закупок ТОО «СК-Фармация», заместитель Председателя тендерной комиссии;

 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 15:39
В результате неправомерных действий с договорами происходит необоснованный рост цен на лекарства",
Кажись повсеместно идет рост цен, не только лекарства дорожают stena
 
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  • Mestnyi
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  • бася
  • Vladimir_aktau
 шаман (Посетители) Сегодня, 15:31
одну главу "СК-Фармация" арестовали другого акимом сделали - ой не к добру все это

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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