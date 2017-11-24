Руководители управлений здравоохранения 5 областей задержаны - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром здравоохранения Елжаном Биртановым, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



В ходе встречи Глава государства отдельно остановился на вопросах государственного регулирования цен на лекарственные препараты и борьбы с коррупцией в фармацевтической отрасли.



"После моего поручения разобраться с ценами привлечены к ответственности председатель Комитета по медицинским услугам и руководство компании "СК-Фармация". Руководители управлений здравоохранения пяти областей задержаны. В результате неправомерных действий с договорами происходит необоснованный рост цен на лекарства", - сказал Президент Казахстана.



Нурсултан Назарбаев поручил обеспечить своевременную реализацию поставленных задач и организовать соответствующий контроль в сфере здравоохранения, в том числе процесса закупа лекарственных средств.



При этом Глава государства также напомнил о персональной ответственности Елжана Биртанова за курируемую отрасль.



В октябре стало известно, что глава "СК-Фармация" Максим Касаткин арестован на два месяца. Позже в Антикоррупционной службе разъяснили детали уголовного дела.