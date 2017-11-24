Названы блюда предсмертного ужина Гитлера

Историк Штефан Дитрих (Stefan Dietrich) расшифровал письма повара-диетолога Адольфа Гитлера Констанции Манциарли (Constanze Manziarly), в которых описывается рацион фюрера и рассказывается, что он ел перед смертью. Об этом сообщает издание Focus.



Манциарли проработала диетологом Гитлера около года. Вечером 30 апреля 1945 года Манциарли вызвали в фюрерский бункер и приказали приготовить глазунью и картофельное пюре. Тогда еще не было известно о самоубийстве Гитлера, и повар таким образом стала одним из первых людей, кто узнал о его смерти.



В своих письмах женщина рассказывала, что Гитлер постоянно ел пирожные и торты: «Большая часть моей работы заключалась в выпечке тортов, потому что Гитлер ел их в огромном количестве. Каждый день я много часов посвящала выпеканию, но к вечеру уже все заканчивалось».



Из записей Манциарли следует, что она стала поваром Гитлера случайно. Весной 1944 года он узнал, что его бывший диетолог не «чистокровный ариец» и начал искать замену. В это же время Гитлер познакомился с Манциарли: она работала на кухне в клинике и часто носила ему еду.



Дитрих уверен, что девушка была недовольна работой с фюрером, но отказаться от предложения стать личным поваром не могла — ее отправили бы под суд. Что стало с Манциарли после самоубийства Гитлера, неизвестно. По некоторым данным, в мае 1945 года ее убил советский солдат.