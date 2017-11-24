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Нурлан Ермекбаев объяснил, почему важно заключать официальный брак

Просмотров:67 Опубликовано: Сегодня, 17:35
Нурлан Ермекбаев объяснил, почему важно заключать официальный брак
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев прокомментировал позицию ведомства по отношению к заключению браков на религиозной основе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первоначально было такое предложение, которое требует от граждан до заключения брака по религиозным обрядам заключать его официально. Но после обсуждения с гражданским обществом и экспертами эта норма была скорректирована, было принято во внимание, что сегодня все религиозные объединения требуют от своих священнослужителей, чтобы те совершали религиозные обряды именно после предоставления свидетельства о браке», - сказал министр в кулуарах Министерства иностранных дел РК.

Он отметил, что религиозный обряд бракосочетания совершать можно, но не во всех местах. «Такое требование сегодня уже действует. Кроме этого, мы скорректировали его, религиозные обряды бракосочетания должны совершаться только в культовых учреждениях - в церквях и мечетях, а не на потайных квартирах», - подчеркнул Ермекбаев. Нурлан Ермекбаев объяснил, почему важно заключать официальный брак.

По его словам, эта мера пока действует на уровне религиозных объединений, объяснив это тем, что «поскольку государство у нас отделено от религии, то это является вопросом самих религиозных объединений».

«Самое главное - объяснять людям, что брак по религиозным обрядам, если он не сопровождается официальной регистрацией, не влечет никаких юридических последствий. И в случае развода, никто не несет никаких обязательств. То есть, люди оказываются незащищенными. Но это - добровольное дело людей», - добавил министр.
Источник: inform.kz
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Комментарии ( 2 )

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Куратор (Посетители) Сегодня, 17:59
Эту тему уже мусолили неоднократно.
 
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botden (Посетители) Сегодня, 17:53
Он сам понял что сказал?
 
 

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